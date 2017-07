Încă de luna trecută, printr-o hotărâre adoptată de consilierii locali, contractul dintre Unitatea Administrativă Teritorială Comuna

I.C. Brătianu şi SC Navrom Bac SA Galaţi a fost reziliat. Motivele rezilierii contractului sunt mai vechi şi ţin de unele prevederi contractuale care, potrivit notificării 2077 din 21.04.2017 transmise SC Navrom Bac SRL Galaţi, din punctul de vedere al primarului Alexe Iordan şi viceprimarului Ilie Dănilă, semnatarii notificării, nu s-au realizat.

Astfel, potrivit notificării, „a) conce­sio­narul avea obligaţia de a investi în construcţia unor obiective de interes local – obligaţie nefinalizată; b) referitor la cuantumul redevenţei – aceasta a fost modificată în repetate rânduri, într-o totală defavoare a concendentului; c) suma de 1 leu/autovehicul mai mare de 10 tone a fost stabilită într-o totală defavoare a concendentului”.

După notificarea transmisă concesionarului SC Navrom Bac SRL Galaţi ar fi trebuit să aibă loc negocieri în urma cărora cele două părţi să ajungă la un nou acord. Acest lucru nu s-a întâmplat iar în data de 22.06.2017 a fost adoptată Hotărârea de Consiliu Local nr 19 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.1206 din 16.05.2000 încheiat cu SC Navrom Bac SRL Galaţi.

„Noi, după ce am încercat încă din luna aprilie să determinăm conducerea SC Navrom Bac SRL Galaţi să vină la negocieri, am transmis în scris punctul nostru de vedere cu privire la clauzele din contract, total dezavantajoase nouă. Sincer am sperat să obţinem un mic procent din acea taxă pentru autovehiculele cu masa de peste 10 tone pentru că un leu e prea puţin. Vorbim aici de sute de lei din care nouă ne revine un leu? Măcar 1-2% să primim şi asta în condiţiile în care nu am pretins nimic pentru autovehicule care trec cu sutele”, a declarat Alexe Iordan.

Un punct de vedere cu privire la această situaţie am cerut şi de la conducerea SC Navrom Bac SRL Galaţi, însă, ca din întâmplare, chiar ieri după amiază urmau să aibă loc negocieri cu privire la acest contract reziliat prin Hotărâre de Consiliu local şi despre care a fost notificată nu chiar ieri SC Navrom Bac SRL Galaţi. Negocierile au început ieri după ora 14.00, fapt confirmat şi de către primarul comunei I.C. Brătianu. Vom reveni în ziarul nostru de mâine.