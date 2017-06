Câteva zeci de consultanţi, fermieri şi potenţiali aplicanţi ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 au participat ieri la o întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, printre care şi secretarul de stat Dănuţ Alexandru Potor, tema întâlnirii găzduite de Sala Mihail Kogălniceanu fiind identificarea problemelor din implementarea PNDR şi soluţii de rezolvare.

Fiind vorba despre o campanie începută de la Tulcea pentru a promova Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR), întâlnirea de ieri a adus la aceeaşi masă reprezentanţi ai fermierilor, UAT-urilor, prin reprezentanții legali, asociațiilor, GAL-urilor etc, scopul fiind maximizarea posibilităților de accesare a fondurilor din cadrul PNDR 2014-2020.

„Campania de informare are în vedere conștientizarea persoanelor interesate de activități în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale referitor la elaborarea și depunerea proiectelor în cadrul sesiunilor deschise în anul 2017. Am venit la Tulcea însoţit de o echipă consistentă aş spune, de la director şi şefi servicii şi până la specialişti apţi să răspundă întrebărilor de orice natură. Da, au fost întrebări pentru care am avut răspunsuri sub forma unor precizări verbale şi cred că am clarificat multe lucruri, pentru altele în schimb nu cred că răspunsul nostru a mulţumit asistenţa, dar preferăm să fim transparenţi şi obiectivi. Este o zonă specifică a României această parte de est a ţării cu Tulcea unde suntem azi şi Constanţa unde vom fi mâine, aveţi aici şi un Instrument Teritorial de Investiţii foarte generos şi cred că rata de accesare va fi şi de această dată foarte bună aici”, a declarat Dănuţ Alexandru Potor, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

La rândul său, primarul de Jurilovca, Eugen Ion, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Comunelor din România (ACOR), a ţinut să facă unele precizări.

„Una dintre cele mai delicate probleme identificate până acum a fost cea legată de actele de proprietate. Nu poţi primi finanţare de nicăieri din lumea asta, cu atât mai puţin din fonduri europene, dacă nu ai acte de proprietate şi dacă majoritatea persoanelor pot face dovada că au în posesie un imobil, de regulă locuinţă, cu un titlu de proprietate, nu acelaşi lucru se poate spune despre terenul de sub construcţie. La acest moment, deşi pare greu de crezut, situaţia terenului de sub clădiri este mai degrabă nereglementat şi de aceea am obţinut de la Instituţia Prefectului Tulcea acordul ca pentru eliberarea titlurilor de proprietate pe terenuri pentru care se accesează fonduri europene să se intre la prima şedinţă de fond funciar, cu prioritate”, a declarat preşedintele ACOR filiala Tulcea.

Alte probleme legate de lipsa de comunicare cu autorităţile de management sau pe legislaţie nearmonizată în domeniul mediului, agriculturii sau dezvoltării rurale au dus discuţiile din plan general în plan particular până la precizări cu privire la cum trebuie realizată investiţia pentru depozitarea gunoiului de grajd.