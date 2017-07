Povestea pancartei „Virajul lui Keleti” este una care a scris, de la sfârşitul săptămânii trecute, încă o pagină frumoasă din istoria Raliului Delta Dunării, din acest an un raliu ajuns la majorat.

Se întâmpla ca, în urmă cu două ediţii, pilotul Edwin Keleti să producă unele pagube într-un viraj în centrul municipiului şi la următoarea ediţie, cea de anul trecut, promotorului Raliului Delta Dunării, Mihai Tănase, i-a trecut prin minte o glumă.

„Anul trecut, la conferinţa de presă de final, primarul Hogea, parcă, l-a întrebat pe Mihai Tănase ce era cu bucata aceea de carton pe care scria Virajul lui Keleti. Şi Mihai i-a spus primarului că ştiţi, anul trecut, pe ploaie, Keleti a accelerat mai tare şi a raşchetat un chioşc de presă. L-a raşchetat chiar bine şi ne-am gândit să punem un avertisment şi pentru alţi piloţi. A fost o glumă care, iată, că a prins iar primarul Hogea a spus că la următoarea ediţie nu va mai fi nevoie de un carton şi că va fi semnalizat cum se cuvine acest loc ce va purta numele Virajul lui Keleti”, a declarat pilotul Edwin Keleti, participant la toate cele cinci ediţii ale Raliului Deltei Dunării de la reînnodarea frumoasei tradiţii întrerupte în 1993 după 13 ediţii consecutive.

„Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât eu nu am ştiut ce surpriză o să mi se facă şi mi s-a spus la un moment dat că, vezi Doamne, ce am lovit eu atunci cu maşina a fost imputat Primăriei de Curtea de conturi şi că doamna de la acea instituţie vrea să mă cunoască. Am crezut şi nu prea, dar surpriza a fost uriaşă atunci când am văzut semnalizat locul. Emoţionant”, a mai declarat pilotul Edwin Keleti, declarat un prieten definitiv al municipiului şi judeţului Tulcea, pentru care va fi amba­sador permanent:

„Frumuseţea locurilor şi a oamenilor de aici trebuie cunoscută şi recunoscută şi eu mă angajez să fie peste tot în ţară şi în străinătate un ambasador al Tulcei”.