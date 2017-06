Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, dar și vicepreședintele Dumitru Mergeani au participat, joi după amiază, la conferința de presă organizată cu ocazia deschiderii celei de-a cincea ediție a Raliului Deltei Dunării. Seara, începând cu ora 20.00, reprezentanții conducerii Consiliului Județean Tulcea au luat parte la Startul festiv, care a avut loc în Piața Civică din municipiu.

La conferința de presă organizată la Centrul Media din incinta hotelului Esplanada au mai participat, alături de directorul organizatoric, Mihai Tănase, primarul Constantin Hogea, Ioan Olaru, director pentru Sport al Automobil Club Român, dar și piloții Edwin Keleti și Vali Porcisteanu.

Acum, când Raliul a ajuns la vârsta majoratului (de la începuturile lui), directorul organizatoric Mihai Tănase a vorbit despre competiția din acest an: „Începând de anul acesta, Tulcea vine cu doua lucruri noi. Pe de o parte este etapa de calendar internațional, sub egida Federației Internaționale și a Autorității Sportive Naționale și etapă de categorie B în campionatul mondial de vehicule istorice, un sport care crește neașteptat de mult de la an la an. A doua mare noutate este faptul că am trecut pe asfalt, întrecerea se desfășoară în totalitate pe drumuri județene și în orașul Tulcea. A pune vehicule istorice lângă autovehicule moderne de competiție și a face evenimentul să funcționeze sub același program nu este un lucru ușor și cum cele istorice nu pot merge decât pe asfalt, am sacrificat partea de raliu, renunțând la macadam“, a spus Mihai Tănase.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, a vorbit despre cei care au pus umărul la realizarea acestui eveniment: „În fiecare an spun că Mihai Tănase este cel care ține sus stindardul acestui raliu, iar noi, cei din administrația locală suntem lângă domnia sa în demersurile pe care le face pentru a avea un raliu pe cinste. (…) Le urez bun venit piloților sosiți din șapte țări aici la Tulcea, sper să le placă și sper să contribuie prin prezența lor la multiplicarea numărului de echipaje care se vor înscrie la acest raliu peste ani“.