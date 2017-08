Azi, la Sala Dobrogea din cadrul Consiliului Județean Tulcea, a avut loc conferința de presă organizată cu ocazia primirii raportului final al observatorului FIVA (Federația Internațională a Vehiculelor Istorice).

Așa cum a fost conceput încă din faza inițială, Danube Delta Rally 2017 a fost un adevarat Festival de Motorsport, la start aliniindu-se atât mașini istorice (cea mai veche mașină înscrisă în concurs a fost un Austin 20 Tourer din 1924), cât și mașini moderne de raliu (Ford Fiesta R5, Porsche 911 GT3, Ford Escort WRC ).

Pentru ca spectacolul să fie complet, in deschiderea Superspecialei organizate “In Memoriam Daniel Pohariu” organizatorii au adăugat o spectaculoasă demonstrație de drift susținută de însuși campionul național al României pe acest segment, Sorin Ene, care a încântat publicul prezent.

Ca în fiecare an, cu prilejul conferinței de presă prilejuite de prezentarea rezultatelor evenimentului și a raportului observatorului care a supervizat competiția, organizatorii Danube Delta Rally® au înmânat trofee de excelență atât reprezentanților autorităților locale, cât și partenerilor privați implicați în organizarea și desfășurarea evenimentului.

Extras din Raportul Observatorului FIVA:

“Danube Delta Rally 2017, Tulcea, Romania, a fost un eveniment sportiv extrem de interesant, ideea organizatorului de a combina mașini istorice cu mașini moderne de raliu fiind una foarte curajoasă, dar care s-a dovedit un real succes. Ceremonia startului festiv a fost foarte bine organizată și s-a bucurat de prezența unui public numeros. Atmosfera generală a evenimentului a fost una foarte călduroasă încă de la primul reper orar, toate momentele importante ale unui raliu de categorie B fiind punctate foarte bine pe întreg parcursul evenimentului. Cu foarte putine excepții, de ordin tehnic, și având un sprijin extraordinar din partea autorităților locale și a partenerilor, Danube Delta Rally este pregătit să facă parte din Calendarul Internațional al FIVA 2018. Cu o organizare de excepție, cu un public numeros pe toată perioada de desfășurare, cu sprijinul extraordinar de care se bucură, cu trasee frumoase și având o infrastructură deosebită, Danube Delta Rally este, fără îndoială, un eveniment care poate face parte din calendarul Evenimentelor Internaționale de tip A ale FIVA.”, a concluzionat, in raportul său, Domnul Janko Uratnik – Observatorul FIVA, prezent pe toată durata evenimentului de la Tulcea.

Horia Teodorescu – Presedintele Consiliului Judetean Tulcea: “Doresc să mulțumesc tuturor celor implicați direct sau indirect în buna desfășurare a Raliului, să mulțumesc presei care ca de obicei, a fost alături de noi și a acoperit mediatic foarte bine evenimentul . Îmi doresc să dăm un nou suflu acestui eveniment care dă identitate sportivă județului nostru și aștept alături de noi mai mulți parteneri privați, cei care sunt beneficiarii direcți ai acestor manifestări. ”

Constantin Hogea – Primarul Municipiului Tulcea: “ Evenimentul Danube Delta Rally a reuşit încă o dată să promoveze cu succes Tulcea, prin efortul organizatorilor de a oferi un spectacol inedit. Considerăm că evenimentul a fost un real succes având în vedere numărul mare de vizitatori. În fiecare an echipa CS Nautic Motorsport atrage noi amatori ai acestui sport prin entuziasmul şi efortul neobosit de care dă dovadă. Mulţumim Mihai Tănase pentru cei cinci ani petrecuţi alături de noi şi aşteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne oferi în anii viitori!”

Mihai Tanase – Director Organizatoric Danube Delta Rally: “Ediția de majorat a Danube Delta Rally a însemnat pentru noi cea mai mare provocare de când am readus Tulcea pe harta automobilistica națională și internațională. Pentru mutarea raliului de pe macadam pe asflat s-a muncit extrem de mult, atât pentru ca evenimentul să se defășoare fără probleme, dar și pentru ca tot ce avem noi aici, la Tulcea, să fie promovat așa cum se cuvine. Am reușit să trecem peste toate obstacolele și să ne atingem, în mod onorabil, fiecare obiectiv, așa cum ni l-am propus când am hotărât să dăm evenimentului de la Tulcea o nota de inedit dar și de curaj. Azi, la 18 ani de la primul start și la 5 ani de la renașterea Raliului Deltei, pot spune cu mândrie că obiectivul nostru de a repoziționa Tulcea pe harta raliurilor internaționale de succes a fost îndeplinit.”

Danube Delta Rally®2017 a fost organizat de Clubul Sportiv Nautic Motorspor,t sub egida Federației Internaționale a Automobilului, a Federației Internaționale a Vehiculelor Istorice, a Automobil Club Român – Autoritate Sportivă Națională și Retromobil Club Român – Autoritate Sportivă FIVA, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea, Primăria Tulcea, Instituția Prefectului Tulcea, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret, a Direcției Județene de Drumuri, a Primăriei Jurilovca, dar şi cu sprijinul unor parteneri privați și bineînteles a partenerilor media.