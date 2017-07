Proaspăt sosit în România după încheierea anului universitar, Radu Prisada, student la Conservatorul din Manchester, s-a gândit ca până să simtă ce-i aia vacanţă e nevoie de un moment de depresurizare muzicală. Pentru aceasta, devotat oraşului său natal, a dăruit Tulcei un recital deosebit.

Miercurea trecută, în sala mare a Teatrului „Jean Bart”, tânărul pianist a interpretat lucrări compuse de Dmitri Shostakovich – preludii, Joseph Haydn – Sonata în La bemol major, HOB XVI:46, W. A. Mozart – Adagio în si minor, Franz Liszt – Studiu Transcedental nr. 10, Frederic Chopin – Studiu op. 25 nr. 5, mi minor, Thomas Adès – Concert parafrază nr. 4, Alberto Ginastera – Danza del viejo boyero, Danza de la Moza Donosa şi Danza del gaucho matrero.

* * *

După încheierea averselor de aplauze şi interpretarea piesei suplimentare, Sonata în re major a lui Domenico Scarlatti, ne-a interesat reacţia imediată a lui Nicolae Sava. Profesor de pian şi teoretician al muzicii, îl ştie pe Radu Prisada de mic şi apreciază că este într-o constantă evoluţie de când este în Anglia: „Se vede deja că are o amprentă personală asupra muzicii de orice tip şi din orice perioadă. Astăzi ne-a încântat pur şi simplu cu naturaleţea gestului interpretativ, cu tehnica, n-a fost absolut nimic forţat. Devine matur pe an ce trece. Ne bucurăm foarte mult, pentru că repertoriul abordat anul acesta este enorm de greu, dar l-a abordat cu un firesc şi cu o naturaleţe extraordinare. Sunt entuziasmat de evoluţia lui şi abia aştept să ne întâlnim mâine, poimâine ca să «disecăm» în trei, şi cu soţia mea, Roxana, care i-a fost profesoară, mai în amănunţime toate piesele pe care le-a cântat!”.

Coerent sub aspectul repertoriului, concertul a fost bine construit, în crescendo, iar ideea de a folosi ca leitmotiv preludiile lui Dmitri Shostakovich, care au prefaţat fiecare dintre cele trei părţi, a fost binevenită. Aceasta înseamnă, spune criticul, maturizare certă.

Prin „naturaleţe”, teoreticianul semnifică înţelegerea textului muzical: partitura se interpretează, aici e amprenta fiecărui instrumentist. Ce este impresionant la interpretarea lui Radu Prisada? „Să luăm ca exemplu pe Haydn. Sau pe Mozart. Nu vreau să plictisesc cu amănunte care ţin de specificitatea profesiei mele, dar, din punctul meu de vedere, Radu i-a abordat pe cei doi cu un plus de intimitate şi de elemente camerale, pe care şi le-a dorit el, faţă de alte interpretări. Caracteristica interpretării din seara aceasta, mai ales la lucrările clasice, este dorinţa de a intimiza textul muzical. Aceasta este amprenta lui pentru aceste piese clasice”. Referitor la muzica argentiniană din finalul recitalului, Radu Prisada a înţeles ritmul: „Nu abordezi din punct de vedere tehnic textul după partitură. N-ai cum dacă nu înţelegi ritmul şi dacă motricitatea ta nu devine gest. Spun că nu abordezi un ritm notă cu notă, ca la tobe, ci abordezi un calup ritmic dintr-odată. La această calitate se ajunge greu, după mult studiu şi printr-o pătrundere a textului muzical şi a esenţei acestui text. Vorbim de muzica latino – americană, care este greu de abordat pentru cineva cu o pregătire strict clasică. Trebuie să-ţi muţi cumva toate ideile şi reflexele tale într-o zonă muzicală cu care eşti puţin familiarizat. Or, el a reuşit acest lucru!”.

Pentru profesorul Nicolae Sava, consideraţiile de mai sus sunt tot atâtea semne că Radu Prisada va deveni un nume în pianistica românească.

* * *

Programul de sală, un document văzut astăzi ca inutil sau cel puţin perimat, excelent redactat, a atins cu prisosinţă scopurile: să detalieze, fără explicaţii nociv de tehnice, evitând cu delicateţe jargonul, şi să provoace apetitul asistenţei spre noi audiţii.

Dacă notorietatea unor Mozart, Chopin sau Liszt iese din discuţie, referinţele privitoare la Adès şi Ginastera au fost propice, combinând într-un limbaj accesibil atât informaţii despre compozitori, cât şi lămuriri de ordin muzical. Despre primul am aflat că „este unul dintre puținii compozitori care a scris patru parafraze, piesa interpretată fiind după propria lui operă, după tot atâtea scene scurtă, cu un ritm complicat fizic, cu accente plasate în locuri neaşteptate. Întreaga structură se bazează pe multe sunete ritmate dintre care cu greu se distinge tema”. În ceea ce-l priveşte pe al doilea, cele trei dansuri alcătuiesc „un set de 3 dansuri pentru pian solo, scrise în secolul XX (1937) de compozitorul latino-american. Argentinianul Ginastera a fost profesorul celebrului Piazzolla și printre puținii compozitori de muzică clasică din America Latină”. Al doilea dans, Danza de la Moza Donosa, este „gentil, lejer, în ritm care îi dă o moliciune de seară fierbinte, cu mişcări lascive de femeie frumoasă. Piesa are însă o tensiune care vine din inflexiunile cromatice, din instabilitatea tonală. Acordurile sunt bogate și grele, cu palma peste pian. Intensitatea crește gradual până într-un punct culminant, aproape carnal, după care se prăbușește în nuanța și melodia de început. Dansul se încheie surprinzător, cu un acord nepregătit, dând mai repede senzația de incertitudine în loc de concluzie”. Fără doar şi poate, expresivitatea formulării a contribuit cel puţin la un plus de atenţie, oferind spectatorului elemente premergătoare audiţiei.

* * *

Reporter: Radu Prisada, în funcție de ce anume ți-ai structurat repertoriul pentru acest concert?

Radu Prisada: În general, pe muzică modernă şi contemporană. Apoi, pe la jumătatea anului, am ales lucrări şi din perioade clasică, şi din cea romantică. Astfel că am adăugat Mozart şi Haydn. Am trecut, aşadar, câte puţin prin toate perioadele istoriei muzicii.

Rep.: Este un repertoriu pregătit special pentru seara aceasta?

R.P.: Nu. Este unul elaborat în tot cursul acestui an, eu trecând la Conservatorul din Manchester în anul al III-lea. A fost repertoriul meu pentru recitalul de sfârşit de an, la care am adăugat W. A. Mozart, Adagio în si minor.

Rep.: Sunt doi autori despre care publicul român nu ştie mai nimic: argentinianul Alberto Ginastera şi britanicul Thomas Adès.

R.P.: Adès este un compozitor contemporan, născut în 1971. A scris operă, apoi patru „Parafraze”, dintre care eu am interpretat una, „Concert parafrază nr. 4” după opera „Powder her face”. Este o lucrare despre moravurile englezilor din secolul al XX-lea. Celălalt compozitor, Ginastera, a trăit secolul trecut şi a încercat să-şi manifeste extrem de mult stilul, ajungând cu opera sa în Europa. „Dansurile” lui sunt caracteristice, puternic argentiniene. În special primul pe care l-am interpretat, „Danza del viejo boyero” („Dansul unui boier bătrân”), este o piesă atipică: mâna stângă cântă pe clape negre, numai în bemoli, iar mâna dreaptă este scrisă numai pe clape albe, într-o altă tonalitate. Lucrările sale sunt foarte vizuale: practic, în „Danza del gaucho matrero”, îl „vezi” pe acel călăreţ care vine, cotropeşte, apoi pleacă în zare…

Rep.: Pianul de la Teatrul „Jean Bart” este corespunzător?

R.P.: E greu de manageriat acest pian, dar, cu siguranţă, este cel mai bun din oraşul nostru.

Rep.: Gata cu recitalurile, începi vacanţa?

R.P.: Cel mai probabil. Este ultimul meu concert, intru în vacanţă după un an întreg de muncă! Dar am spus că închei frumos, aici, în oraşul meu.

Rep.: Ai proiecte muzicale pentru acest an?

R.P.: Deocamdată, nu. Pentru anul viitor, mai curând. Vara aceasta mă voi odihni, încep din septembrie, de când am câteva proiecte interesante, la facultate, cu un percuţionist şi cu nişte violoncelişti. Vom vedea ce ne rezervă viitorul.

Rep.: La Manchester cânţi doar la facultate sau şi-n alte părţi?

R.P.: Da! Şi sunt locuri buluc. Am cântat în câteva biserici, iar la anul, împreună cu percuţionistul portughez cu care voi dezvolta un proiect, vom călători prin Anglia, încercând să ajungem şi la Londra şi-n alte locuri.

Rep.: Te-ai gândit să te îndrepţi şi spre stiluri muzicale?

R.P.: Da. Cumva, în seara asta am început un fel de blues – jazz. Probabil că anul viitor voi continua, pentru că şi aceste genuri de muzică trebuie exploatate. Ca să fii un artist complet, trebuie să treci prin toate şi să-ţi verifici gusturile, să vezi ce-ţi place mai mult. Cred că voi continua cu jazz şi blues.

Rep.: Cum e să cânţi acasă?

R.P.: E cel mai emoţionant! Cu siguranţă, e mult mai emoţionant decât să cânţi pentru englezi, pentru că aici cunosc pe toată lumea şi simt altfel emoţia. Este emoţia locului în care am cântat de când eram mic şi e cu totul altceva. Mă simt mult mai încărcat.

* * *

Entuziasmată de prestaţia lui Radu Prisada este şi cea care i-a fost profesoară de la 6 ani: Roxana Sava. Cunoscându-i traseul de muzician, Roxana Sava a afirmat că „este foarte mult schimbat faţă de anul trecut. Nu vorbesc aici de tehnică sau de interpretare, unde a strălucit mereu, dovadă a cursului său, ci ca afirmare a personalităţii, ca stil personal. Radu a cântat totdeauna frumos. Acum, însă, intră în ecuaţie personalitatea sa proprie, expresie a acumulărilor în ani. Pentru mine, schimbarea este clară, evidentă. Tehnica este impecabilă, frazarea, fără de cusur. Însă nota de personalitate denotă o altă etapă, cea de pianist matur. Aceasta, personalitatea, vine odată cu vârsta”.

Dacă Radu poate lua albia jazz-ului sau blues-ului? „Categoric! Radu poate face orice: el a ajuns în faza în care asimilează ritmuri, ceea ce s-a auzit astăzi la interpretarea lucrărilor autorilor contemporani. A improvizat pe Haydn. Poate face foarte bine jazz, aşa cum poate face foarte bine muzică clasică. Am convingerea că Radu Prisada este capabil de orice şi, orice ar face, o face foarte bine!”.

* * *

E peste putinţă de măsurat ce i-a dat Tulcea, prin profesorii săi dăruiţi, talentatului Radu Prisada. E incontestabil, însă, că Radu Prisada şi-a îmbogăţit zestrea din prisosul căreia, neîntrerupt, va copleşi urbea sa de baştină. Să întorci profitul către cei care ţi-au croit capitalul nu e atât predominarea talentului, cât un zălog al caracterului, o marcă a personalităţii.