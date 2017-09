Pe site-ul Primăriei Municipiului Tulcea a fost postat, în dezbatere publică, regulamentul privind eliberarea și folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulația auto pe drumurile publice din Municipiul Tulcea.

Instituit inițial în 2011, regulamentul aprobat prin HCL 247/2011a fost anulat prin decizia Curții de Apel Constanța, astfel că se impune elaborarea unui nou regulament privind eliberarea și folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulație auto pe străzile din municipiul Tulcea și stabilirea tarifelor zilnice, lunare, anuale de utilizare a drumurilor publice, în funcție de masa maximă autorizată a autovehiculelor.

Așadar, a fost efectuat un studiu de piață prin raportare la municipii reședință de județ din țară, un calcul al cheltuielilor cu reparațiile și întreținerea tramei stradale și valoarea încasărilor în anii anteriori.

„Principiul de bază aplicat la instituirea tarifelor pentru utilizarea drumurilor publice constă în recuperarea parțială sau totală a costurilor de construcție, reparație și întreținere a tramei stradale. Sumele obținute din încasarea acestor tarife se constituie venit la bugetul local“, se arată în expunerea de motive asumată de primarul Constantin Hogea.

Responsabilitatea achitării tarifului revine utilizatorului drumurilor publice din municipiul Tulcea, iar de eliberarea permiselor de liberă trecere se va ocupa Direcția de Întreținere și Administrare a Patrimoniului Tulcea, care propune spre aprobare formularul tipizat pentru aceste permise.

Pentru aceste sume, excepție fac mijloacele de transport în comun și autocarele.

Tarife

Astfel, DIAP propune ca pentru mașinile de 3,5-7,5 tone să fie achitată suma de 12 lei pe zi (240 de lei pe lună, 1920 de lei pe an), pentru cele de 7,5 – 16 tone – 45 de lei pe zi (900 de lei pe lună, 7.200 de lei pe an), pentru cele de 16-25 de tone – 75 de lei pe zi (1.500 de lei pe lună, 12.000 de lei pe an), pentru mașinile de peste 25 de tone – 95 de lei pe zi (1.900 de lei pe lună, 15.200 de lei pe an), iar pentru autotractoare – 10 lei pe zi (200 de lei pe lună, 1.600 de lei pe an).

Cât costă să intri cu mașina pe faleză

Pentru accesul pe faleză, mașinile de 3,5-7,5 tone vor achita o taxă de 30 de lei pe zi, iar camioanele – 100 de lei pe zi.

„Pe faleza Dunării este permisă libera trecere în scop de aprovizionare, în baza unor permise de liberă trecere / zi, numai între orele 6.00 și 16.00, pentru autovehicule cu masa maximă autorizată până la 3.5 tone (…). Libera trecere a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone este permisă pe faleza Dunării pentru intervenții nave, numai cu avizul SC AquaServ SA și în prezența reprezentantului acestuia, în baza unor permise de liberă trecere / zi (…)“

Acces limitat pe zona centrală

Conform acestui regulament, permisele de liberă trecere sunt eliberate pentru o lună sau un an, iar cererile trebuie transmise către DIAP cu cel puțin cinci zile înainte de data emiterii.

În zona centrală, pentru aprovizionarea zilnică, pentru care a fost eliberat permisul de liberă trecere, pot avea acces autovehiculele de 3.55 – 7,5 tone inclusiv (pe toată perioada zilei), autovehiculele de 7,5-16 tone inclusiv – între orele 18.00-7.00, autovehiculele între 16 și 25 de tone inclusiv – între 22.00 și 6.00.

Pentru autovehiculele cu masa mai mare de 25 de tone, permisele de liberă trecere se eliberează numai cu avizul AquaServ.

Maxim cinci permise pe societate

În cazul societăților comerciale care au mai multe autovehicule cu aceeași masă autorizată, de peste 3,5 tone, se pot elibera maxim cinci permise de liberă trecere pe numele societății, fără a fi specificat numărul de înmatriculare al autovehiculului. Autovehiculele acestor societăți pot circula pe străzile din municipiul Tulcea, având asupra lor permisul de liberă trecere în original.

Interzis în anumite zone

Direcția de Întreținere și Administrare a Patrimoniului nu va elibera permise de liberă trecere pentru alei, parcuri, zonă de promenadă, piețe, acces incintă blocuri de locuințe.

Pentru transport agabaritic

În această situație, vor fi necesare acordul Poliției Rutiere, SC AquaServ SA, iar solicitarea permisului de liberă trecere se va face cu indicarea punctului de destinație cu cel puțin cinci zile înainte. Mai mult, se va înscrie pe permisul de liberă trecere mențiunea „transport agabaritic“. Înălțimea maximă admisă pentru transportul agabaritic pe raza municipiului Tulcea este de 3,5 metri.

„Întreaga responsabilitate pentru efectuarea transportului agabaritic în condiții de siguranță revine transportatorului, iar eventualele intervenții ale traseului (demontări, montări, borduri, indicatoare) cad în sarcina transportatorului“, se mai arată în regulamentul propus spre dezbatere de autoritățile administrației publice locale.

Înlocuirea permisului de liberă trecere

Conform capitolului IV al regulamentului postat pe site-ul primăriei

municipiului Tulcea, în cazul în care un autovehicul pentru care a fost eliberat un permis de liberă trecere (pe număr de înmatriculare) a fost avariat, scos din circulație, radiat, proprietarul

acestuia poate solicita eliberarea unui nou permis de liberă trecere pentru un alt autovehicul din dotarea proprie, pe aceeași masă maximă autorizată (fără tarife suplimentare), singura condiție fiind ca vechiul permis să fie depus pentru anulare.

De asemenea, în situația în care autovehiculul pentru care a fost eliberat permisul de liberă trecere a fost înstrăinat, noul proprietar poate solicita eliberarea unui alt permis, în baza

documentelor justificative, fără plata unor tarife suplimentare, cu condiția depunerii vechiului permis pentru anulare.

De menționat, de asemenea, faptul că niciodată nu va fi restituit tariful

încasat pentru eliberarea permisului de liberă trecere (pentru utilizarea drumului public).