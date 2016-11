Pe data de 2 noiembrie a.c., la sediul Tribunalului Tulcea s-au prezentat, în cadrul acţiunii „Şcoala Altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun”, un număr de peste 50 elevi (clasa a VI-a A şi clasa a VI-a C) din cadrul Şcolii „Alexandru Ciucurencu” Tulcea, însoţiţi de cadrele didactice.

Prezentarea modalităţii privind obţine­rea informaţiilor de interes public a fost efectuată în cadrul acestei acţiuni de expertul superior Lucreţia Ioniţă din cadrul Biroului de Informare şi relaţii Publice al Tribunalului Tulcea.

