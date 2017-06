Un grup de jurnalişti din ţară şi din străinătate specializaţi pe teme de agricultură au vizitat în ultimele două zile judeţul Tulcea iar joi dimineaţa au participat la o prezentare de produse aflate în curs de certificare europeană cu calificativul Indicaţie Geografică Protejată (IGP) sau certificare naţională tot pentru Indicaţie Geografică Protejată (IGP).

Prezentarea a avut loc la sala de conferinţe a Hotelului Esplanada şi a fost susţinută de Tiberiu Cazacioc, reprezen­tantul Asociaţiei Ro Pescador şi de Georgiana Dascălu, director de producţie la Miadmar HDP Tulcea.

Scrumbia de Dunăre afumată este o delicatesă pentru care un grup de produ­cători locali din Asociaţia Ro Pescador au obţinut încă de anul trecut protecţie naţională de la Ministerul Agriculturii pentru acest produs în acest moment scrumbia de Dunăre afumată fiind în perioada de opoziţie europeană.

Obţinută prin sărare şi afumare la rece, metode specifice ariei geografice de provenienţă care-i conferă unicitate acestui propus, scrumbia de Dunăre afumată a fost prezentată jurnaliştilor prezenţi la sala de conferinţe a Hotelului Esplanada drept un produs 100% natural şi mai ales un produs specific acestei zone.

„De multe ori suntem tentaţi să aşteptăm un profit imediat pentru orice acţiune de promovare a unui produs. Nu este cazul nostru şi cu atât mai puţin nu este cazul produsului scrumbie de Dunăre afumată pentru care s-a obţinut indicaţie geografică protejată pe plan naţional încă de anul trecut şi anul acesta vom obţine şi protecţie europeană. Câştigul în cazul acestui produs este în perspectivă şi noi credem că beneficiile pentru un astfel de produs vor veni în timp”, a declarat Tiberiu Cazacioc, reprezentantul Asociaţiei Ro Pescador.

La rândul său, Georgiana Dascălu, director de producţie la Miadmar HDP Tulcea, a precizat faptul că acest produs are o etichetă a calităţii şi certificarea obţinută până acum pe plan naţional obligă la un anumit standard.

„Scrumbia de Dunăre afumată este un produs ce poate fi produs în fabrica noastră cel mult trei luni pe ani iar cantitatea produsului final depinde foarte mult de livrările făcute de pescarii cu care suntem în parteneriat şi de anul bun sau rău pentru scrumbie. Anul trecut, de exemplu, nu a fost un an bun şi de regulă istoria se repetă la fiecare doi ani. Cantitatea de produs poate varia între 2-3 tone pe an şi cel mult 9-10 tone pe an, însă un lucru este sigur: nu vom apela niciodată la alte surse de scrumbie decât cele livrate de pescarii din Delta Dunării”, a declarat Georgiana Dascălu.

Potenţial gastronomic nevalorificat

Potenţialul gastronomic şi natural al României, pus în valoare de Politica Agricolă Comună prin standarde de calitate DOP sau IGP la nivel european, este unul uriaş e părerea consultatului Tiberiu Cazacioc, dar nu e valorificat decât la potenţial minim.

„România deţine, deocamdată, patru produse româneşti recunoscute la nivel european: Novac afumat din Ţara Bârsei (Indicaţie Geografică Protejată), Magiunul de prune de Topoloveni (Indicaţie Geografică Protejată), Salamul de Sibiu (Indicaţie Geografică Protejată) şi Telemeaua de Ibăneşti (Denumire de Origine Protejată). Alte trei produse se află în analiză la Comisia Europeană, „Scrum­bie de Dunăre afumată”, „Caşcaval de Săveni” şi „Cârnaţi de Pleşcoi”.

Pe plan naţional Asociaţia Ro Pescador şi fabrica Miadmar HDP Tulcea mai au în opoziţie un al doilea produs pentru care se urmăreşte obţinerea protecţiei la nivel european. Salata cu icre de ştiucă Deltaica a fost prezentată ieri jurnaliştilor prezenţi la sala de conferinţe a Hotelului Esplanada iar aprecierea, ca şi în cazul scrumbiei de Dunăre afumată, a fost una la superlativ.

„Nu doar salata cu icre de ştiucă Deltaica, ci şi alte produse specifice acestei zone vrem să le certificăm pe plan naţional şi european. Delta Dunării are un potenţial gastronomic fantastic şi de aceea se merită ca aceste produse să aibă o promovare nu doar locală, naţională ci şi europeană, internaţională”, a mai declarat Tiberiu Cazacioc