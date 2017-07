Vinerea trecută, la Casa Avramide – Casa Colecţiilor, Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” a organizat o sesiune de instruire pe tema „Managementului proiectelor de asistenţă pentru dezvoltare şi Managementul instituţional”. Evenimentul

s-a adresat cu precădere organizaţiilor non – guvernamentale. Implementat în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa şi Asia Centrală, proiectul – susţinut de Ministerul Afacerilor Externe – a avut ca scop „creşterea nivelului de informare în Euroregiunea «Dunărea de Jos» prin favorizarea legăturii directe şi crearea spaţiului instituţional şi strategic adecvat pentru ong-uri, instituţii şi entităţi private din România şi Republica Moldova, în ideea transferului de know – how şi dezvoltării sustenabile. Proiectul reprezintă o oportunitate de a identifica şi valorifica ideile de proiecte de dezvoltare în arealul Euroregiunii”, a afirmat Natalia Budescu (foto), directorul Asociaţiei de Cooperare.

Adriana Zaharia, expert asistenţă pentru dezvoltare, a prezentat etapa de implementare a unor proiecte de succes în dezvoltarea internaţională, particularităţile proiectelor de dezvoltare internaţională, prezentând oportunităţi de proiecte şi parteneriate în dezvoltarea internaţională. Prezentări a mai făcut, de asemenea, Natalia Budescu, directorul Asociaţiei de Cooperare.

Promovându-se ideea de parteneriat strategic şi componenta de elaborare a proiectelor internaţionale, evenimentul a vizat cu precădere, cum spuneam, asociaţile neguvernamentale, la sesiune participând reprezentanţi ai Asociaţiei EURO Tulcea, EUdivers sau Asociaţiei Femeilor Eurofan.

„Seminarul a fost util din mai multe privinţe. Prima utilitate a fost cea informativă, participanţii făcând, practic, schimb de experienţă. În al doilea rând, experţii ne-au prezentat avantajele asocierii mai multor organizaţii neguvernamentale într-o asociaţie mare, cum este FOND- Forumul ONG de la Marea Neagră, în ideea elaborării unor proiecte cu impact transfrontalier, vorbind aici despre România, Republica Moldova şi Ucraina”, a declarat Viorica Petre, preşedintele Asociaţiei Femeilor Eurofan.