În această seară vor rula, la Pubul „Old Times” din Tulcea mai multe filme în cadrul proiectului Short Film Factory, proiect ce se desfășoară simultan în 30 de orașe din țară, intrarea fiind liberă.

„Este vorba de opt scurtmetraje premiate în cadrul festivalului Short to the Point care vor rula în 30 de spații alternative din tot atâtea orașe din țară, în ultima săptămână din luna iunie. 150 de minute de film, povești spectaculoase venite din toate colțurile lumii, continuă o tradiție de peste 8 ani de proiecții speciale, oferind publicului șansa unică de a urmări filme scurte multi-premiate, cu intrare liberă, chiar la el în oraș. Printre surprizele din această lună se numără o producție autohtonă și un titlu proaspăt întors de la Cannes”, precizează organizatorii.

Din cele 25 de filme premiate în decembrie 2016 în cadrul festivalului, au fost selectate pentru proiecție opt cele mai bune producții. Printre ele se regăsește scurt metrajul „Limbo”, în regia lui Konstantina Kotzamani, film care a participat la Semaine de la Critique în cadrul festivalului de la Cannes (2017). Alt film va fi producția românească „The Lake”, regizat de Ana Dascălu, distinsă în cadrul festivalului cu Premiul pentru cel mai bun tânăr regizor. Din distribuție fac parte Beatrice Rubica, Ada Gales, Teodora Colt, Smaranda Sirca, Ada Dumitru, Adela Mihai, Carla Teaha, Dan Zorila și Cezar Grumazescu.

Short Film Factory este un eveniment lunar dedicat cinefililor și celor care savurează ocazional cinema-ul. Proiecțiile de scurtmetraj sunt organizate de Short to the Point (International Short Film Festival) – o reţea internaţională de distribuţie, difuzare şi promovare a filmelor de scurtmetraj. În ultimii ani proiectul a reușit să creeze o punte de legătură intre film makeri, cinefili si spectatorii ocazionali.