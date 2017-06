Acum câteva zile, sportivii înscrişi la C.S. Karate Wado Ryu Fudoshin Tulcea, condus de sensei Vasile Perianu, au efectuat un stagiu de pregătire tehnică alături de maestrul japonez Nukina Nobuyuki.

Maestrul nipon deţine centura neagră 5 dan Karate Wado – Ryu, acordată de J.K.F. Wadokai (Japan Karate Federation), este vicepre­şe­­dintele tehnic al Federaţiei Euro­pene Wadokai, de 3 ori consecutiv campion naţional al Japoniei, conducătorul C.S. Ikueikan România şi organiza­torul a 11 ediţii a Cupei Ikueikan.

Prin intermediul unuia dintre practicanţii tulceni, Florentin Bibică, de altfel tatăl unui mic karateka, Luca Bibică, am schim­bat câteva impresii perso­nale cu maestrul Nukina Nobuyuki.

Obiectiv: Care este impresia dumneavoastră despre zona nord-dobrogeană?

N.N.: Am vizitat Delta Dunării şi am fost plăcut impresionat de frumuseţile acestor locuri. Am pus accentul pe calitatea localnicilor şi am observat oameni care ţin la tra­diţiile străvechi şi păstrează obice­iu­rile. Deşi e un mozaic multicul­tural şi multinaţional, ospitalitatea locuitorilor este evidentă faţă de alte zone din Europa pe care le-am vizitat şi unde predau această artă marţială. Am remarcat „faţa luminată” unică acestei zone.

Obiectiv: Care sunt beneficiile acestei arte marţiale?

N.N.: Părinţii sunt interesaţi de cultura şi tradiţia japoneză care are multe puncte comune cu cea româ­nească. Ei consideră că au o opor­tu­nitate de a-i învăţa pe copiii lor în acest spirit prin intermediul karate-ului. La baza culturii noas­tre sunt tocmai aceste principii care se învaţă în şcoala de Wado (în traducere: „calea păcii/armo­niei”). Copiii îşi dezvoltă echi­librul mental şi le este uşor de a se înca­dra în societate, devin mult mai puternici psihic şi se evidenţiază prin comportamentul lor pozitiv în mediul în care trăiesc. La Clubul Ikueikan Romania sunt înscrişi peste 170 de sportivi şi am avut bucuria de a vedea cum unii copii timizi care stăteau numai cu părinţii au în prezent performanţe excelente la compeţiile naţionale şi interna­ţionale devenind persoane puternice. Sloganul de anul acesta al clubului pe care îl conduc este „În spatele norilor este mereu cer senin”. Având la bază principiile karate-ului, cu răbdare şi efort mergem înainte. Rezultatele se vor vedea la momentul potrivit. Dacă dăruim, acea undă de bunătate se întoarce inevitabil către noi mai târziu.

Obiectiv: Ce urmăriţi prin desfăşurarea acestui stagiu?

N.N.: În cultura japoneză avem expresia „shuhari”. Aceasta se traduce astfel: shu – a urmări pentru a învăţa; ha – ai început să întelegi şi vezi cum poţi să te dezvolţi personal; ri – ai propria cale pe care o urmezi. Aceasta se compară cu escaladarea unui munte: dacă vrei să ajungi în vârf îţi trebuie un ghid bun (shu); după ce ajungi la un anumit nivel începi să vezi vârful, îţi stabileşti scopul de a ajunge acolo (ha); după un timp ajungi în vârf şi ai o panoramă largă, îţi alegi calea pe care vei merge (ri). Eu le explic astfel copiilor pentru a înţelege: este un ou cu un pui înăuntru (shu), care sparge puţin coaja şi vede lumina (ha), urmând să iasă din ou pentru a cunoaşte lumea (ri). După două stagii anterioare de pregătire cu copiii de la C.S. Fudoshin Tulcea şi după activi­tatea competiţională de la campio­nale naţionale şi cele 11 ediţii ale Cupei Ikueikan, am format o echipă unită la nivel naţio­nal, care a reprezentat România la Campio­natele Europene de Wadokai. Scopul acestui stagiu este de a îi îndruma corect pe sportivi, învăţându-i principiile care stau la baza Şcolii Wado.

Obiectiv: Cum îi motivaţi pe copii pentru a practica karate-ul?

N.N.: Pentru copii trebuie să fii un bun pedagog. Pe ei îi impresionează poveştile, iar fabula „Iepuraşul şi broasca ţestoasă” are morala potrivită. Chiar dacă nu sunt talentaţi, cu efort şi răbdare vor câştiga, dar trebuie să fie cineva care să îi îndrume şi să le explice tehnicile în detaliu. Mizez pe diversitate la antrenamente şi doar în preajma examenului de grad repetăm tehnicile pentru a le aprofunda. Nu conduc antrena­mentele tema­tic şi urmăresc să exprim o variantă cât mai mare de tehnici.

Obiectiv: Din anul 2020, cu prilejul Olimpiadei de la Tokio, karate-ul va deveni sport olimpic. Cum priviţi acest lucru?

N.N.: Am avut o întâlnire specială cu maestrul Oishi, reprezentant al Judo-ului mondial, şi în schimbul de păreri s-a observat faptul că în timp de 50 de ani, de când Judo-ul a devenit sport olimpic, cu ocazia primei Olimpiade sportive desfă­şu­rate tot la Tokio, acesta s-a dezvoltat doar pe partea sportivă, competiţională şi din păcate s-a pierdut partea tradiţională, care are la bază principiile. S-a pierdut mult din esenţa acestei arte marţiale. De aceea trebuie ca fiecare sensei, instructor de arte marţiale, să aibă grijă pentru a nu transforma karate în altceva: trebuie să pună accent pe onoare, etichetă, pe învăţătura vechilor samurai. Din păcate, se simte o uşoară schimbare în abordarea mondială a karate-ului, dar vom fi atenţi să nu se piardă partea mentală.

Obiectiv: Care sunt rezultatele antrenamentelor dumneavoas­tră cu sportivii tulceni?

N.N.: Eu am plantat sămânţa. Aceasta va răsări uşor, cu răbdare din pământ, iar apoi timpul de creştere depinde de fiecare karateka în parte. Fiecare îşi va vedea „vârful muntelui”, scopul pe care şi l-a propus prin a urma calea artei marţiale tradiţionale. Voi reveni la Tulcea pentru a vedea rezultate: cu siguranţă veţi simţi progresele la competiţiile următoare.

* * *

În prezent, la C.S. Karate Wado Ryu Fudoshin Tulcea, club înfiin­ţat în decembrie 1989, activează aproape şaizeci de sportivi.

Căsătorit cu o româncă, maes­trul japonez Nukina Nobuyuki s-a convertit în 1999 la ortodoxie, primind la Catedrala Patriarhală numele de botez Gheorghe.