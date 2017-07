Între 12 şi 22 iulie, lotul U14 de baschet (copii născuţi în 2005 şi 2006) al Clubului Sportiv Şcolar Tulcea a participat în Serbia, la Kragujevac, la Tabăra internaţională de baschet „Cross Over Basketball”.

Mihaela Grecu, profesor-antrenor baschet-gradul I la C.S.S. Tulcea, s-a deplasat cu următorul lot: Alexandru Iorga, Alin Alexe, Cosmin Projovschi, Bogdan Projovschi, George Pintilie, Andrei Pintilie, Vlad Iacob, Mihnea Andrei, Alexandru Stan, Mihai Safca, Marius Miler, Răzvan Moruzov, Vlad Găină şi Adrian Vladacenco (junior, 18 ani).

„A fost o perioadă intensă şi foarte utilă pentru noi. Am efectuat câte două antre­namente pe zi, cu antrenori sârbi licenţiaţi F.I.B.A., iar în fiecare seară se organizau concursuri pe durata a două ore. Cei aproape 150 de participanţi – cei mai mulţi reprezentând cluburi din diverse ţări – au fost împărţiţi în patru grupe de vârstă. Desfăşurate în condiţii optime (aici mă refer şi la bazele sportive, la întreaga infrastructură, la profesionalismul antre­no­rilor), antrenamentele au fost folositoare sub mai multe aspecte: pregătire tehnică, exerciţii individuale, cu mare accent pe tactica în apărare ş.a.m.d. Peste toate acestea, am învăţat multe din mentalitatea jucătorilor sârbi, din amestecul de talent, perseverenţă şi dorinţa de victorie!”, a declarat la întoarcere Mihaela Grecu.

Tulcenii au avut rezultate şi la concursuri: Iorga Alexandru – locul 1 la skill challenge (tehnică), Iacob Vlad – locul 1 la shooting challenge (aruncări), Pintilie Andrei, Pintilie George – locul 1 la 2 vs. 2, Safca Mihai (împreună cu un alt jucător) – locul 3 la 2 vs. 2, Projovschi Bogdan (împreună cu un alt jucător – locul 2 la 2 vs. 2). Câţiva baschetbalişti tulceni s-au aflat şi printre finalişti: Projovschi Cosmin – skill challenge (tehnică), Iacob Vlad – 1 vs. 1, Mihnea Andrei – la 1 vs. 1, Stan Alexandru – shooting challenge (aruncări).

De altfel, trei dintre sportivii de la C.S.S. – Vlad Iacob, Alexandru Iorga şi Alin Alexe – au fost remarcaţi şi, prin urma­re, convocaţi la Sighetu Marmaţiei, unde Federaţia Română de Baschet orga­ni­zează între 6 şi 11 august „Performbaschet Summercamp 2017”.

Potrivit site-ului F.R.B., această tabără (camp) se adresează în special sportivilor născuţi în 2004 (masculin şi feminin), precum şi unor copii născuţi în 2005 şi remarcaţi la Mangalia, la Liga Naţională de Minibaschet, desfăşurată de curând, unde tulcenii au obţinut numai victorii! Partici­panţii la „Performbaschet Summercamp 2017” se vor pregăti cu antrenorii americani din cadrul „The Basketball Embassy”.