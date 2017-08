În numai câteva ceasuri va începe oficial Parada portului şi dansului popular, prin care se deschide oficial ediţia aniversară a Festivalului – Concurs Internațional de Folclor „Peştişorul de Aur”. După ultimele repetiţii din Piaţa Civică, maestrul coregraf Ştefan Coman, directorul Ansamblului Artistic „Baladele Deltei”, a exprimat gânduri… aniversare.

Reporter: Domnule Ştefan Coman, mai sunt câteva ore până să înceapă ediţia a XXV-a a Festivalului – Concurs Internațional de Folclor „Peştişorul de Aur”. Fiind un eveniment folcloric, vă adresez o întrebare… tradiţională: ce sentimente vă încearcă?

Ştefan Coman: Parcă s-au adunat toate sentimentele de bine pe care le poate avea un om în suflet atunci când realizează o activitate care, la început, acum douăzeci şi şase de ani (e multă vreme…), mi se părea ca un autovehicul. Unul care să meargă, să tragă, să ducă mai departe cultura tradiţională, tot ceea ce au lăsat strămoşii noştri, cultură care să fie cunoscută şi de alte culturi. Am pornit aşa la drum şi, iată că, pe parcurs, „motorul” s-a adaptat, s-a îmbunătăţit calitatea de la o ediţie la alta. Acum, la douăzeci şi cinci de ani, pot spune că, într-adevăr, după ce am serbat „majoratul”, festivalul este un tânăr în toată puterea, iar „Peştişorul de Aur” este o valoare inestimabilă atât pentru tulceni, cât şi pentru cei care iau contact cu ceea ce reprezintă culturile tradiţionale ale fiecărui popor. Poate că nu am fi ajuns niciodată aici dacă această familie, administraţia municipală şi judeţeană, nu s-ar fi implicat; dar nu vorbesc aici doar despre cei care finanţează festivalul, ci despre toate instituţiile implicate în buna desfăşurare a unui eveniment de anvergură, printre care Palatul Copiilor, Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, liceele, I.S.U. „Delta”, agenţii economici, Serviciul de Ambulanţă şi, mulţi, foarte mulţi alţii care au pus umărul la realizarea acestui festival. O spun de fiecare dată şi o repet cu toată convingerea şi mulţumirea: Tulcea este ca o mare familie, iar membrii ei se ajută tot timpul cu bucurie şi simţ de răspundere, o fac înspre binele cunoaşterii culturii noastre tradiţionale, al publicului, al participanţilor. În aceste condiţii prielnice, toate spectacolele sunt de o înaltă ţinută. În toţi aceşti ani am crescut copii alături de care a „crescut” şi publicul, din ce în ce mai informat, mai instruit, mai exigent, dacă vreţi.

Reporter: Dacă ar fi să alegeţi, care este cel mai emoţionant moment al festivalului?

Ştefan Coman: Parada şi deschiderea oficială! Vedeţi, gala încheie manifestarea, însă o paradă de asemenea anvergură nu am mai văzut decât la Festivalul Mondial de la Dijon, în 2003, unde erau ansambluri din 30 de ţări şi la care Ansamblul „Baladele Deltei” a primit Premiul al II-lea, „Colierul de Argint”!

Parada este cu totul şi cu totul emoţionantă, cum plină de o emoţie care mă face invariabil să lăcrimez este deschiderea din Piaţa Civică. Sunt clipe care au o greutate aparte!

Şi la spectacolul galei, unde-i vezi pe toţi participanţii urcând pe scenă cu steaguri, este cel care încheie festivalul, întotdeauna am avut lacrimi în ochi. Este expresia mulţumirii, satisfacţia lucrului bine făcut.

Programul zilei de azi, marţi, 8 august:

De la ora 18.00, Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna”: Parada portului și dansului popular, pe traseul: Strada Isaccei – Strada Unirii – Strada Babadag – Strada Dobrogeanu Gherea – Strada Păcii – Piața Civică;

Ora 18.30, Piața Civică : Deschiderea Festivalului – Concurs Internațional de Folclor „Peștișorul de Aur”, Ediția a XXV-a;