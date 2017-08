Tineretul Social Democrat a organizat, în perioada 24- 27 august 2017, la Sulina, cea de a 14-a ediție a Taberei de Ecologizare Sulina.

Timp de trei zile, peste 600 de tineri din organizațiile județene de tineret, din toată țara, s-au reunit în vederea desfășurării unor programe de ecologizare, competiții sportive și activități de socializare. Pentru al doilea an consecutiv, s-a desfăsurat o campanie electorală, pe parcursul celor 3 zile, pentru alegerea primarului taberei.

Tinerii s-au bucurat de prezența doamnei Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației, Mihnea Costoiu, fost ministru delegat pentru invătămantul superior, Georgian Pop, deputat PSD și Florin Pâslaru, deputat PSD precum și a Președintelui PSD Tulcea, Horia Teodorescu. De asemenea, s-au alăturat invitați din cadrul Partidului Socialiștilor Europeni (PES) și din cadrul Tinerilor Socialiști Europeni (YES), precum Marije Leffeber-Secretar general adjunct PES, Joao Albuquerque-președinte Young European Socialist (YES), Tuulia Pitkänen-Secretar general YES, Heather Brown-membru Young Democrats of America și membru al echipei de campanie a lui Hilary Clinton, Konrad Golota și Camila Garfias din partea PEȘ și Jose Santoro-Secretar General Rainbow Rose.

TSD Tulcea, care anul acesta a avut responsabilitatea organizării, a participat cu peste 60 de tineri, a câștigat 2 cupe la competițiile sportive iar Ionuț Crăciun, membru în cadrul organizației tulcene, a fost ales prin vot primarul taberei. Mirela Furtună, deputat PSD și Președintele TSD Tulcea, George Olăraș s-au declarat mulțumiți de reușita acestei ediții și au stabilit drept obiectiv pentru cea de a 15-a ediție dublarea numărului de participanți.

Prin diversele activități sportive, competitive dar și distractive am învățat unii de la ceilalți, s-au legat noi prietenii și s-a reconfirmat faptul că TSD este o echipă unită.