Echipajele reprezentative pentru 23 de companii de apă din România s-au întrecut timp de trei zile (28-30 iunie 2017) la Tulcea în cadrul celei de-a zecea ediţii a Concursului profesional cu tema Detecţia pierderilor de apă Vasile Ciomoş. Com­petiţia, ajunsă la cea de-a zecea ediţie, a primit la Tulcea numele fostului preşedinte al Asociaţiei Române a Apei, Vasile Ciomoş, principalul promotor al acestui concurs profesional şi a fost organizată, cu sprijinul Operatorului Regional de Apă şi Apă Uzată Aquaserv Tulcea, de către Asociaţia Română a Apei.

„Noi sprijinim organizarea acestui concurs profesional cu tema detecţia pierderilor de apă deoarece, conform tradiţiei, ultima companie câştigătoare va fi gazda următorului concurs la care nu are dreptul să participe. Altfel spus anul acesta suntem gazdă pentru că am câştigat precedenta ediţie şi nu avem nici voie să participăm”, a declarat Ionel Caraman, directorul Aquaserv SA Tulcea.

Concursul a fost jurizat vreme de două zile de o echipă de profesionişti în domeniu, echipă din care a făcut parte şi directorul tehnic al Aquaserv SA Tulcea, George Ilie. Preşedintele juriului a fost Constantin Predoi, director executiv al Asociaţiei Române a Apei.

„Suntem la cea de-a zecea ediţie şi pot spune că, de la an la an, calitatea concursului a crescut iar echipamentele folosite sunt din ce în ce mai performante. Astfel de evenimente concurs, alături de workshop-uri, ne ajută pe noi cei din acest corp profesional numit Asociaţia Română a Apei să progresăm, să avem de la an la an oameni mai buni şi mai bine pregătiţi”, a declarat Constantin Predoi.

La rândul său, Bogdan Ardelean, consultant tehnic al concursului a declarat: „De la an la an, concursul aduce tehnologii noi însă, deşi nu ar trebui să spun asta, fiind şi consultant pentru tehnica de lucru, factorul uman are cea mai importantă pondere în acest sector de activitate. Nu aş putea să apreciez dacă tehnologia repre­zintă 20 sau 40% din succesul unei intervenţii, dar ce pot să spun e că azi omul are cea mai importantă contribuţie la detectarea pierderilor de apă. De ce sunt atât de importante aceste pierderi, o să întrebaţi. Păi, e simplu. Dacă nu am vinde apă şi am vinde pâine e ca şi cum am pleca din spaţiul de producţie cu un camion cu pâine iar la fiecare curbă ne-ar cădea câte o navetă, două trei şi am ajunge la destinaţie cu jumătate din cantitate”.

După două zile de concurs în care s-au detectat mai multe avarii decât credeam că avem în Tulcea, vineri la amiază a avut loc festivitatea de premiere, cu emoţii pentru fiecare din cele 23 de echipaje.

„Ca să vedeţi cât de profesionişti sunt concurenţii, avaria de pe Banatului – de exemplu – nu doar că a fost identificată de toate cele 23 de echipaje, dar pentru departajare a trebuit să lucrăm cu centimetrul pentru a indica cu precizie locul prin care se pierdea apa”, a declarat directorul tehnic al Aquaserv, George Ilie, unul din membrii juriului.

Departajarea, prin urmare, s-a făcut destul de greu, însă cu toate acestea echipajele de pe podium au avut punctaje diferite. Pe locul trei s-a clasat echipajul Raja Constanţa, pe locul doi Nova Apaserv Botoşani şi pe primul loc Secom Turnu Severin.

Valeriu Ursoniu, Secom Turnu Severin: „Chiar dacă în clasament noi am avut cel mai bun punctaj şi am fost delaraţi câşti­gători vă spun cu maximă sinceritate că acest concurs de la Tulcea a fost câştigat de fapt de toţi participanţii. Toţi suntem câştigători şi până când o intervenţie la o avarie se va face din birou, din faţa unui laptop, fără falsă modestie de data asta, noi, profesioniştii din domeniu, suntem mai importanţi ca orice tehnologie.”

La festivitatea de premiere a fost prezent şi primarul municipiului, Constantin Hogea, care a mulţumit echipajelor participante la concurs că au depistat fiecare pierdere de apă mai mică sau mai mare, că s-au făcut intervenţii profesioniste şi, mai în glumă, mai în serios, le-a transmis tuturor participanţilor că îi pofteşte după festivitate să refacă trama stradală acolo unde au săpat după apă. Pierderi de apă …