Că municipiul Tulcea oferă puţine opţiuni de agrement şi petrecere a timpului liber, mai ales cel de la sfârşitul săptămânii, este un trist adevăr iar cine mai susţine că avem un oraş turistic ar trebui să-i pună panouri „Tulcea – oraş turistic” la intrări pentru că din interior nu prea se vede aşa.

Bunăoară, dacă orice municipiu din ţară are o zonă de agrement consacrată, unele inclusiv cu ştrand, în Tulcea singura opţiune este plaja de la Ciuperca. Nimic de zis, apa este conformă în toate buletinele de analiză realizate de către Direcţia de Sănătate Publică, pericolul de înec este spre zero sau altfel spus trebuie să te chinui mult dacă vrei să te îneci în imediata apropiere a plajei, duşurile funcţionează, dar… plaja este în curs de autorizare!

Potrivit medicului şef de la Direcţia de Sănătate Publică Tulcea, dr. Elena Argetoianu, calitatea apei de îmbăiere este conformă şi nu prezintă niciun fel de pericol pentru sănătatea oamenilor, dar …

„Este adevărat că pentru autorizarea plajei este nevoie şi de salvamari, însă Primăria are un parteneriat cu cei de la ISU Delta pentru a amenaja pe plajă un punct de prim ajutor, ceea ce înseamnă mai mult decât cerinţele minime de autorizare. Noi suntem în proces de verificare a acestui obiectiv şi probabil va primi autorizaţie imediat după ce va fi funcţional acest punct de prim ajutor. În momentul de faţă, obiectivul este în curs de autorizare”.

Tulcea avea bazine de înot şi la Ciuperca, şi la Bididia

Praful s-a ales de ele. Cel de la Ciuperca, cu tobogan, a fost concesionat unei societăţi comerciale care se angajase să facă un miniaquapark pe fonduri europene. Probabil că fondurile europene au trecut pe lângă Tulcea, aşa cum au trecut şi pe lângă Mahmudia, comuna care ar fi putut să intre în istorie ca fiind prima comună din România cu Aqua Magic. Cofinanţarea uriaşă de 50% pentru un astfel de proiect a sistat investiţia spune fostul primar al comunei Mahmudia, Gherghina Vrămuleţ: „Investiţia a fost aprobată de cei de la Brăila şi am semnat un contract de finanţare. Partea noastră de cofinanţare ajunsese, după realizarea proiectului tehnic, la peste 3,5 milioane de lei şi în condiţiile în care mai aveam şi alte proiecte cu finanţare europeană în derulare a trebuit să anulăm licitaţia şi să renunţăm la proiect. Terenul în schimb a rămas, proiectul tehnic la fel, altfel spus acea investiţie se poate face oricând”.

La Ciuperca în schimb n-a fost vorba, se pare, de niciun contract de finanţare şi de niciun proiect. Nici vorbă de vreo licitaţie la care să se renunţe, în schimb a fost vorba despre o… somaţie. „Noi am trimis somaţie de plată scrisă firmei care a concesionat acel teren şi somaţia s-a întors înapoi. Au şi nişte restanţe financiare şi, de asemenea, i-am somat să ne pună la dispoziţie amplasamentul pentru că, din punctul nostru de vedere, ei sunt în afara unui contract cu noi”, a declarat Florenţiu Constantin, directorul DIAP Tulcea.

Bazinele de la Bididia, în schimb, sunt într-o situaţie mai gravă. „Noi, când am preluat tabăra de la Ministerul Tineretului şi Sportului, am avut obligaţia să păstrăm destinaţia acestui obiectiv. Deci nu se putea face altceva acolo decât tabără. După cum bine ştiţi, tabăra, pentru că s-a aflat mulţi ani în conservare, nu se mai putea autoriza fără lucrări de reabilitare şi modernizare. Nu au fost fonduri pentru astfel de investiţii, situaţia s-a înrăutăţit de la an la an şi în momentul de faţă, ca o părere personală, fără să angajez pri­mă­ria, cred că nu se mai pot salva multe acolo şi că este nevoie de o investiţie nouă. Au fost investitori privaţi interesaţi să preia acel obiectiv, cel puţin eu ştiu vreo trei, dar pentru moment acest lucru nu este po­si­bil”, a mai declarat Florenţiu Constantin.

În legătură cu cele două bazine de înot de la Bididia, acelaşi director al DIAP din cadrul Primăriei a mai declarat: „Tot ca o părere personală, cele două bazine trebuie refăcute de la zero”.

Bazin de înot la Tulcea şi… AquaPark la Murighiol

Diferenţa între „oraşul turistic” Tulcea şi comuna Murighiol este că Tulcea are un bazin de înot didactic închis în timp ce Murighiol are un AquaPark. Tarife de acces la acest Aqua Park sunt, în timpul săptămânii, de luni până joi, de 28 de lei pentru copii şi 35 de lei pentru adulţi şi ajung la sfârşit de săptămână la 40 de lei pentru copii şi 50 de lei pentru adulţi.

Şi la Nufăru este o piscină în aer liber cu intrare liberă, unde tariful de acces este de 40 de lei în tot timpul săptămânii cu reducere de 50% pentru copii sub 12 ani. De asemenea, la Mahmudia şi Murighiol mai sunt piscine la pensiuni, în special pentru turişti, la unele şi pentru cei care nu sunt cazaţi.