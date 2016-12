Nici bine nu ne-am întors din deplasarea făcută la Giurgiu și Vâlcea, că ne-am pregătit iar de drum. După cum bine se știe în lumea teatrului, toamna se desfășoară foarte multe festivaluri importante de gen. Anul acesta ne-am calificat în selecțiile finale ale câtorva dintre aceste concursuri, acest ,,câtorva” fiind un termen care desemnează, cu modestie, cel mai prolific an în ceea ce privește invitațiile de participare primite de Teatrul ,,Jean Bart” la acest tip de manifestări, de la înființare și până acum. Și pentru că m-am decis să țin un jurnal al isprăvilor teatrului nostru, fila lunii noiembrie nu putea fi omisă din letopiseț. Îmi pare rău că nu mi-a venit ideea asta mai devreme, când aș fi putut nota la cald stările și traseele parcurse încă din primii ani, pe aici și aiurea. În afară de zona Ardealului (se pare că e greu de cucerit, nu degeaba strămoșii s-au luptat o mie de ani ca să-l recapete), din 2008 până acum am bătut țara-n lung și-n lat. Am fost la București (o dată la Nottara, de două ori la Comedie), Iași, Piatra-Neamț, Suceava, Bacău, Galați, Brăila, Constanța, Giurgiu, Vâlcea, Târgu-Jiu, Craiova, Lugoj, fără a pune la socoteală spectacolele din județ. Era să uit de Dijon, Franța!

Mihai Gălățan

