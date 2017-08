Incredibil ce se întâmplă într-o comună tulceană, una dintre puţinele dacă nu chiar singura din judeţ, România şi sud estul Europei fără alimentare cu apă. O lucrare de investiţii a Guvernului României prin Administraţia Bazinală Dobrogea Litoral începută încă din 2006 de o societate de construcţii din Tulcea, intrată între timp în insolvenţă, s-a executat într-un procent de peste 90% şi a rămas, printre alte mărunţişuri, de tras un cablu electric de alimentare cu energie electrică a investiţiei.

Ei bine, mai rău ca în gag-urile cu personaje gen Dorel, din luna noiembrie 2016, firma care a câştigat licitaţia nu reuşeşte să tragă un cablu electric pe o distanţă de 25-30 de metri. Cum începe treaba buldoexcavatorul noii societăţi de construcţii desemnate să închidă lucrarea, îşi face apariţia un utilaj de tip Vola care parchează fix, cu totul şi cu totul neîntâmplător, în faţa buldoexcavatorului. Deşi toată lumea ştie că acel utilaj de tip Vola aparţine unui concesionar al terenu­rilor agricole ce aparţin Consiliului Judeţean, respectiv Agrodelta Sireasa, se pare că numai Poliţia nu reuşeşte să identifice cui aparţine acel utilaj şi mai ales de ce împiedică realizarea unei lucrări de infrastructură comunitară nu utilă, ci vitală comunităţii locale.

Episodul cu pricina s-a repetat în prima zi a lunii august şi probabil că se va repeta ori de câte ori buldoexcavatorul cu pricina va încerca să sape şanţul în care să fie îngropat cablul electric respectiv.

Primarul comunei Ceatalchioi ne-a declarat: „Anul trecut mi s-a făcut plângere la Poliţie că se realizează o lucrare fără autorizaţie şi că terenul nu ne-ar aparţine nouă, comunei. Am făcut dovada cu documente că aceste acuze sunt nefondate şi am prezentat atât autorizaţia de construcţie, cât şi extrasul de carte funciară. Dosarul de cercetare nu s-a închis nici până azi. Am ajuns să le cer celor de la Poliţie să mă aresteze dacă sunt vinovat, desigur dacă au dovezi, sau să îmi permită să continui lucrarea. Îmi asum public faptul că auto­rizaţia este legală şi terenul ne aparţine şi sper să reuşim într-un final să tragem acel cablu electric pe 30 de metri, că nu reuşim din noiembrie anul trecut”.

Concesionarul terenurilor de la Con­si­liul Judeţean nu este la prima abatere de acest fel. În trecut, Poliţia de Frontieră a fost debranşată de la alimentarea cu ener­gie electrică de acelaşi personaj care, în urmă cu aproape două decenii, alerga cu puşca de vânătoare după echipa de moni­to­rizare a lucrării de modernizare a drumului ce leagă Ceatalchioi de Pardina.