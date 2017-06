O conferință de presă organizată la sediul Consiliului Judeţean în Sala Dobrogea a precedat ieri un eveniment foarte important pentru municipiul şi judeţul nostru şi anume lansarea proiectului „Povești din arhivă“. Un proiect ce presupune deschiderea a nu mai puţin de şapte expoziţii prin care vor fi aduse în atenția publicului valoroase bunuri culturale păstrate în colecțiile Casei Mureșenilor din Braşov, dar și în colecțiile ICEM Tulcea. Proiectul aparţine ONG Celiseea iar preşedintele acestei organizaţii, Carmen Simionescu, a evocat în deschiderea conferinţei colaborarea cu autorităţile locale şi judeţene pentru acest proiect dar şi pentru cele implementate în anii trecuţi. Cu o finanţare asigurată şi de Consiliul Judeţean, vicepreşedintele Dumitru Mergeani a declarat: „Noi, cei din cadrul Consiliului Județean Tulcea, facem eforturi pentru a sprijini aceste evenimente culturale, dar și sportive care au menirea de a le arăta tinerilor tulceni că avem valori care merită promovate. Împreună cu cei de la Celisea, dar și cu reprezentanții ICEM, încercăm să facem lucruri frumoase și să dăm viață acestui colț de țară. Pe această cale invit tulcenii, atât copiii, cât și adulții, să viziteze, în perioada 22 iunie–31 octombrie 2017, expozițiile din cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie din Parcul Monumentului în Tulcea“.

Poezia „Un răsunet” a lui Andrei Mureșanu, expusă la Muzeul de Istorie și Arheologie

La eveniment au participat, de asemenea, managerul de proiect, Mădălina Ciocoiu şi directorul Muzeului „Casa Mureșenilor” din Brașov, Valer Rus, alături de colaboratorii săi care coordonează fiecare din cele şapte expoziţii.

„Prima manifestare din proiect reunește șapte miniexpoziții prin care vor fi aduse în atenția publicului valoroase bunuri culturale păstrate în colecțiile Arhiva Mureșenilor dar și în colecțiile ICEM Tulcea. Am optat pentru colaborarea cu Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov, un muzeu dintr-o provincie istorică cu potențial și cu valoroase bunuri de patrimoniu care amintesc despre un trecut istoric legat de toată țara noastră. Publicul doritor va viziona miniexpozițiile: „Pentru o istorie a Imnului Național, „Serviciile poștale în trecut”, „Sigiliul – garanția autenti­cității”, „Fotografia între album de familie și document istoric”, ”Tipografia A. Mureșianu”, „Auziți, vedeți, mirați-vă! Expoziție de publicitate”, „ROMANA – dans de societate brașovean”. Această expoziție va putea fi vizionată în perioada 22 iunie – 31 octombrie 2017 la Muzeul de Istorie și Arheologie din Parcul Monumentului”, a declarat Mădălina Ciocoiu, manager de proiect.

La rândul său, directorul Muzeului „Casa Mureșenilor” din Brașov, Valer Rus, a ţinut să precizeze: „Rolul nostru, al celor de la Casa Mureşenilor sau altfel cunoscut de la Muzeul Imnului Naţional este acela de a păstra unul dintre simbolurile naţionale. Vorbim aici de manuscrisul lui Andrei Mureșanu, Un răsunet, poezia care dă versurile Imnului Național, al României şi care aşa cum se spune, pentru a deveni imn, a trebuit stropită cu sânge. Este vorba despre evenimentele de la Braşov din 1987 şi, mai ales, de evenimentele din decembrie 1989, atunci când această poezie şi-a câştigat statutul de Imn Naţional, din păcate stropită cu sânge.

Chiar am fost întrebat apăsat în momentul în care am intrat în acest parteneriat de o colegă: Domnul director, chiar le dăm manuscrisul celor de la Tulcea?, şi am răspuns afirmativ. Eu sper ca acest simbol naţional, manuscrisul lui Andrei Mureșanu, să fie apreciat ca atare aici în Dobrogea, un colţ de ţară alipit României înaintea noastră, a celor din Transilvania.”

O altă componentă a proiectului „Poveşti din arhivă” va fi expoziţia „Consfinţirea independenţei României pe câmpurile de luptă” – pentru Ziua Dobrogei pentru care s-a încheiat un protocol între ICEM și Muzeul Național Militar București.