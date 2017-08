De la Noel Laszlo încoace şahul nu s-a făcut mai vizibil ca sport cu potenţial de performanţă la Tulcea, decât odată cu fondarea clubului privat de şah pentru copii, „Logic Delta”. Club fondat în noiembrie 2014, de un poliţist de frontieră, mare pasionat de şah. La aproape 3 ani de existenţă, are copii deja trecuţi prin campionate naţionale, prin turnee şi festivaluri internaţionale, prin campionate europene şi un campionat mondial, teancuri de medalii, zeci de cupe, diplome.

Clubul şi-a început activitatea cu vreo 5-6 copii. În anul întâi de existenţă, a obţinut un loc III pe ţară, în anul următor, legendara Elisabeta Polihroniade a înmânat, personal, medalii de argint la doi copii tulceni participanţi la Campionatul Naţional Şcolar, apoi au fost medaliaţi alţi doi copii, Mihai Răpciugă şi Laurenţiu Sarighioleanu, tot la confruntări naţionale; anul acesta a fost rândul Andreei Plîngu şi Mariei Pufleni să cucerească medalii, de asemenea, la nivel de campionat naţional. Şi este de-abia începutul spre performanţă al unor copii foarte talentaţi care şi-au descoperit, mai bine zis au fost descoperiţi de clubul „Logic Delta”; practic, de Marius Sarighioleanu, în timpul liber jucător de şah categoria I, instructor, arbitru categoria III şi preşedinte al ACS „Logic Delta”; suplinit cu brio de soţia Mariana, vicepreşedinte, când şeful este ocupat cu serviciul.

Rep: În toate există un început. Cum a fost începutul clubului…?

Marius Sarighioleanu: Ne-am înfiinţat în toamna lui 2014, am pornit la drum cu 5-6 copii şi, uşor-uşor, au început să vină din ce în ce mai mulţi. Pentru că ne adresăm copiilor, am început să merg prin şcoli, am făcut un acord de parteneriat cu Inspectoratul Şcolar, eu obligându-mă să fac toate olimpiadele şcolare gratuit, doar să-mi dea voie să promovez şahul, să pun un afiş la intrarea în şcoală, la avizier, să anunţ că în Tulcea se face şah. Am organizat un campionat pe şcoală ca să desemnăm cei mai buni şahişti din şcoala respectivă, apoi am trecut la fazele pe municipiu, pe judeţ, competiţii care nu se făceau până atunci. Aşa am ajuns la primul concurs naţional, faza pe judeţ, care se numea „Pierre de Coubertin”, competiţie şcolară care exista de mai mulţi ani, dar nu şi la Tulcea, pe cheltuiala clubului, pentru că simţeam că avem copii talentaţi. S-a confirmat. Au ajuns copii la faza zonală, iar dintre aceştia, unul în faza finală. Este vorba despre Alina Boureanu, de 8 ani, desemnată cea mai bună jucătoare pe zona Galaţi, Brăila, Constanţa, Buzău, Tulcea. La faza pe ţară, Alina a ieşit pe locul III. Apoi, în februarie, am fost cu ea la Campionatul Naţional şi a intrat în lotul naţional. La niciun an de la înfiinţarea clubului. După Festivalul Internaţional de Şah – Cap Aurora, Alina s-a transferat la clubul „Micul Prinţ” Brăila, pentru că a vrut să facă parte din echipa de fete a acestui club.

Rep: Ca şi în fotbal, este şi în şah o perioadă de transferuri…?

M.S.: Transferurile se practică şi în şah, înainte de campionatele importante, nu poţi opri un copil să plece. Ca să-şi facă reclamă, cluburile urmăresc pe la turnee copiii valoroşi, îi transferă, evident, cu acordul părinţilor. Apoi merg cu ei la campionatele naţionale, ies campioni şi au motiv să se laude. Noi nu facem aşa. Alina s-a transferat la Brăila, a fost alegerea ei. Putea face acest lucru şi Maria Pufleni, foarte valoroasă, dar ea a ales să joace în continuare la noi şi, uite, a ieşit locul VI pe ţară, locul III la Băile Felix, acum va participa la Campionatul European de la Mamaia.

Rep: Chiar dacă vorbim despre un sport la nivel de copii, ce costuri implică pregătirea şi participarea unui jucător la competiţii?

M.S.: Nu ai rezultate dacă nu pui suflet şi nu munceşti foarte mult, cu pasiune. M-am bucurat când am văzut copii plecând de la mine la alte cluburi, poate aici nu au găsit termeni de comparaţie. Poate, fiind copii, nu-şi dau seama că şahul, ca orice alt sport, implică şi costuri. Copiii mai puţin, dar părinţii sigur au aflat, când au realizat transferul, că antrenamentul cu instructorul costă. Dacă mergi cu instructorul la un campionat naţional, instructorul nu face muncă voluntară, el trăieşte din asta. Şi costă cam 50 lei/şedinţă, iar un campionat naţional înseamnă să fii asistat de un antrenor care şi el trebuie plătit.Nu numai antrenamentul, dar dacă mergi la o competiţie, plăteşti o taxă de participare. Indiferent unde am mers la competiţii, noi nu am cerut nimic de la copii. Logic Delta se descurcă exclusiv dintr-un abonament de 50 lei. Mulţi cred că ceea ce fac eu, cu pregătirea, cu participările, e ceva normal, or la alte cluburi din ţară, toate astea costă. Numai pregătirea la club nu este îndeajuns, or pentru performanţă trebuie 2-3 şedinţe pe săptămână cu diagrame, analize de partidă şi acasă pe internet. Singura mea pretenţie de la un copil care joacă şah la clubul nostru, sau a trecut pe la club, este să-mi dea bună ziua pe stradă şi atât; doar respect.

Rep: Vine cineva, acum, tare din urmă…?

M.S.: Am copii mulţi talentaţi, dar vine tare din urmă o copilă de 4 ani şi jumătate, Izabela Mardare. E fantastică. Am forţat-o puţin la club, am promovat-o la grupe mai grele. Nu mă aşteptam ca la vârsta ei, la recentul Campionat Naţional, să iasă pe locul I. Peste un an voi vedea mai bine dacă acest copil este un talent autentic, e prea devreme acum. Sunt mândru că o am la club, am descoperit-o la Cap Aurora şi, uite, în 6 luni a ajuns foarte sus.

Rep: Se apropie Campionatul European de la Mamaia. Pregătiri speciale pentru Maria Pufleni?

M.S.: La competiţii mari, cum sunt campionatele europene, mondiale, am avut doi copii foarte buni, pe Laurenţiu Sarighioleanu şi pe Cosmin Stepanencu, cu rezultate bune. Acum o pregătim pe Maria Pufleni, o speranţă în şah, la câteva competiţii în această lună, astfel ca la începutul lui septembrie să fie în formă maximă, cu lotul naţional al României la Campionatul European.