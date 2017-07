Vali Porcișteanu reușește să se impună în clasamentul Campionatului Internațional de Raliuri al Danube Delta Rally 2017, după ce Alexandru Pițigoi, cel care a condus întrecerea încă de la prima probă specială, a abandonat tehnic, înainte de penultima specială. Sebi Barbu a urcat pe poziția secundă a clasamentului, în timp ce ultima treaptă a podiumului îi revine lui Răzvan Trisnevschi.

Lider al clasamentului încă de pe prima probă specială a întrecerii și cel care și-a trecut în cont cele mai multe victorii pe probele speciale, Alexandru Pițigoi a fost nevoit să abandoneze pe etapa de legătură dintre PS6 și PS7, după ruperea unei piese a suspensiei posterioare a Porsche-ului său 911 GT3. „Încă de pe proba a șasea am simțit că ceva s-a întâmplat și am redus ritmul“, a explicat Pițigoi. „Pe etapa de legătură care a urmat s-a rupt un pivot, dar din fericire incidentul s-a întâmplat la o viteză mică. Îmi pare rău că nu am reușit să încheiem raliul, însă trebuie să fim mulțumiți că incidentul nu s-a întâmplat pe proba specială, la viteze mari, lucru care ar fi cauzat sigur o ieșire serioasă în decor“.

Clasament Campionatul Internațional de Raliuri: