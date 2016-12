Cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, deputatul Victor Ponta a sosit la Tulcea ca apropiat al Organizaţiei Judeţene a Partidului Social Democrat.

După întâlnirea desfăşurată la Sala „Mihail Kogălniceanu” cu aleşi locali ai partidului, cu reprezentanţi ai organizaţiilor teritoriale şi cu candidaţi pentru Parlament ai Partidului Social Democrat, fostul premier a participat la Sala „Dobrogea” a Consiliului Judeţean la o conferinţă de presă. Alături de Victor Ponta au participat preşedintele judeţean al partidului, Horia Teodorescu, şi cei propuşi de P.S.D. Tulcea pentru Camera Deputaţilor şi Senat.

„Am spus-o şi la întâlnirea cu activul de partid, o repet aici: îmi susţin prietenii şi colegii pe care-i am aici, la Tulcea. Am făcut lucruri foarte bune în cei patru ani în care am avut guvernarea la nivel naţional, dar şi local – Consiliul Judeţean. Rezultatele s-au văzut în investiţiile pe care judeţul Tulcea le-a primit în ultimii patru ani, mai mult decât în ultimii 25, în cea mai mare investiţie pentru Deltă, şi anume fondurile europene alocate exclusiv I.T.I., iar Eugen Teodorovici a avut aici un rol esenţial. Sunt convins că oamenii din judeţul Tulcea ne vor vota pe 11 decembrie şi că noul guvern pe care-l vom forma trebuie să aibă grijă de continuarea proiectelor de investiţii, de nivelul de viaţă al judeţului dumneavoastră şi de comoara inestimabilă care este Delta Dunării!”, a declarat la început Ponta.

„căci democraţie înseamnă că are dreptul să-şi pună guvern cine are voturi mai multe”. Fostul şef al Guvernului a fost solicitat să adreseze un mesaj scurt electoratului român, având în vedere că, potrivit estimărilor, 6/10 alegători nu se vor prezenta la vot. Victor Ponta a răspuns că alegătorii ştiu pentru ce să voteze cu un partid sau altul, iar voinţa oamenilor trebuie respectată. Pe 11 decembrie, dacă o majoritate se va exprima prin vot în favoarea P.S.D., iar acest partid, împreună cu A.L.D.E şi cu P.R.U., va avea majoritate absolută în Parlament, este singurul lucru care trebuie respectat,

Optimist, Victor Ponta nu crede că va fi prezenţă scăzută la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, precizând totuşi că nu se ocupă cu prezenţa, ci compară guvernarea 2012 – 2015 cu guvernarea 2015 – prezent.

Ponta cataloghează actuala campanie electorală drept „foarte ciudată”, în sensul că un singur partid – Partidul Social Democrat – are program de guvernare: „Eu cred că o să fie prim – ministru propus de P.S.D., susţinut de A.L.D.E. şi de P.R.U. (dacă intră în Parlament), un membru social – democrat care a candidat şi a lucrat la programul de guvernare. Poate fi Liviu Dragnea, poate fi Rovana Plumb, poate fi Eugen Teodorovici, mai pot fi doi sau trei. Eu o să votez un pesedist la funcţia de premier! Doi: nu-i important cine e pe funcţia de premier, ci să facem un guvern competent, căci avem experienţa anilor trecuţi, cu miniştri foarte competenţi şi mai puţin buni… Eu cred, totuşi, că P.S.D. are cei mai mulţi oameni bine pregătiţi”.