Cinematograful Cityplex de la Coral Plaza Mall vă aşteaptă cu noi producţii:

– The Girl on the Train – Fata din tren – Premieră – vineri, ora 19.20, sâmbătă, duminică, orele 14.45, 19.20

Filmul spune povestea unei tinere femei – a cărei viață nu este tocmai roz – care urmărește în fiecare dimineață, luând același tren, un cuplu tânăr și aparent perfect, ce locuiește într-o casă de lângă calea fera­tă. Într-o zi vede însă ceva ce o șochează și astfel ajunge să ia parte la viețile pe care le-a observat doar de pe margine.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!