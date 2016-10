* Cinematograful Cityplex de la Coral Plaza Mall vă aşteaptă cu noi producţii:

– The Accountant: The Accountant – Cifre periculoase – Premieră – vineri, ora 19.15, sâmbătă, duminică, ora 16.00

Câştigător a două premii Oscar, actorul Ben Affleck („Batman vs. Superman: Zorii Dreptăţii”) este Christian Wolff, un savant matematician care are o relaţie mai bună cu numerele decât cu oamenii, în drama regizată de Gavin O’Connor „The Accountant: Cifre periculoase”. Sub o acoperire anostă, Christian ţine contabilitatea unora dintre cele mai periculoase organizaţii criminale din lume. În momentul în care autorităţile ajung pe urmele lui, acesta îşi oferă serviciile unui client legitim: o companie de robotică în al cărei bilanţ apar discrepanţe de milioane de dolari. Lupta pentru supravieţuire începe atunci când Chstistian descoperă neregulile financiare din firmă.

