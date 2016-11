* Cinematograful Cityplex de la Coral Plaza Mall vă aşteaptă cu noi producţii:

– Fantastic Beasts and Where to Find Them 3D – Animale fantastice şi unde le poţi găsi – Premieră – vineri, ora 17.00, sâmbătă, duminică, orele 14.00, 16.30

Fantastic Beasts and Where to Find Them o face pe autoarea J.K. Rowling să se întoarcă în universul Harry Potter! Eroul este Newt Scamander, autorul cărții omonime din care studiază Harry în timpul primului an la Hogwarts, iar filmul îi prezintă aventurile, căci Newt nu se lasă până nu devine cel mai celebru magizoolog din lume. Călătoriile sale îi vor scoate în cale cele mai fantastice creaturi, unele dintre ele deosebit de periculoase!

