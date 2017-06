Vizita de lucru a ziariştilor agrarieni europeni pusă la cale de Asociaţia Presei Agricole din România sub sloganul „Meet the Romanian Agriculture”, are ca focus vizitarea părţii de Sud-Est a României şi Delta Dunării, incluzând exploataţii agricole din Ialomiţa, Delta Dunării, Tulcea, Galaţi, Insula Mare a Brăilei.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Presei Agricole din România, primul de acest fel,sub auspiciile ENAJ – Federaţia europeană a jurnaliştilor din agricultură, entitate la care ţara noastră a aderat, prin APA.

Pe parcursul celor cinci zile vizite, 32 de jurnalişti din state membre ale Uniunii Europene vor putea înţelege cum arată mediul rural românesc, cum se face agroturism, vor vedea ariile protejate din zona Deltei Dunării, potenţialul agricol românesc.

Astăzi, cea de-a doua zi de vizită, este rezervată unei croaziere interactive pe Dunăre, iar amfitrionul călătoriei va fi Ivan Patzaichin. Printre temele de discutat: eforturile depuse pentru conservarea acestui areal, derularea de proiecte-programe de turism, elaborarea de programe şi strategii, oportunităţi de dezvoltare a comunităţilor, protejarea, promovarea şi susţinerea dezvoltării patrimoniului natural, istoric, arheologic şi cultural.

Mâine, ziariştii europeni vor merge la firma Miadmar, unde vor afla despre tradiţiile pescăreşti, valorificarea resurselor piscicole din Deltă şi Marea Neagră, reţete cu produse tradiţionale din peşte etc.

În aceeaşi zi, Grupul Angelo, de la Greci îşi va prezenta activitatea de cofetărie-patiserie, panificaţie, prelucrarea legumelor şi fructelor, prelucrarea şi ambalarea mierii, a fructelor de pădure.

În apropiere, directorul Parcului Naţional Munţii Măcinului, Viorel Roşca, va face o prezentare a Parcului, o arie protejată de interes naţional.

Tot mâine, dar după-amiază, grupul de ziarişti europeni agrarieni vor fi oaspeţii societăţii Alcovin Măcin, furnizor al Casei Regale a României. Administratorul societăţii, Serghei Cozma, are şi ce arăta: viile de la poalele munţilor Măcinului, Crama Dobrogeană şi Pivniţa lui Terente, cu degustări de vinuri la faţa locului, staţia de vinificaţie, va prezenta oaspeţilor proiecte şi strategii de dezvoltare în sectorul vitivinicol.

De la Măcin, grupul de ziarişti europeni din presa agricolă, va pleca să viziteze obiective agricole din judeţul Galaţi.