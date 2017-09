Sub genericul „Arhive, Cetăţenie şi Interculturalism”, s-a deschis la Casa Avramide expoziţia itinerantă, „Reprezentanţe diplomatice la Dunărea de Jos şi Marea Neagră”. La eveniment au cuvântat Raluca Petrov, şeful Direcţiei Judeţene Tulcea a Arhivelor Naţionale, Adrian Pohrib, omologul său din Galaţi, George Luchici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, şi istoricul Victror Henrich Baumann.

Raluca Petrov a precizat că materialul expoziţiei – in memoriam Virgil Coman, fost şef al Arhivelor Constanţa, care a avut iniţiativa acestui proiect – provine din fondurile Direcţiilor A.N. Brăila, Galaţi, Tulcea şi Constanţa, iar documentele reflectă rolul şi contribuţia reprezentanţelor diplomatice din porturile maritime şi dunărene la dezvoltarea relaţiilor economice şi diplomatice din această zonă a ţării. Expoziţia include peste 200 de documente – de la începutul secolului al XIX-lea şi până la mijlocul secolului următor – în fotocopie: fotografii, cărţi poştale, diversă corespondenţă, toate oferind publicului informaţii despre mediul de afaceri, activităţile comerciale, personalităţile vremii.

Direcţia Judeţeană Galaţi a A.N. dispune de o bază documentară extrem de generoasă, însumând aproximativ 7.000 de metri liniari de arhivă – a afirmat dr. Adrian Pohrib. D.J.G. a selectat, aşadar, documente din fondul Comisiei Europene a Dunării, singurul organism internaţional care a avut sediu în România, anume la Galaţi (1856 – 1948). Din această colecţie sunt expuse copii ale acuarelelor şi caricaturilor realizate de M. H. Bitter, primul comisar al Prusiei la C.E.D. „Este prezentă corespondenţă de natură consulară, diplomatică. În momentul în care un consul era numit în funcţie, demara şi ulterior întreţinea corespondenţă cu autorităţile publice locale. Mai este şi corespondenţa cu ţările de origine ale consulatelor, în special privitor la stabilirea taxelor paşapoartelor, dar mai sunt şi rapoarte consulare despre mediul local de afaceri şi oportunităţi de investiţii, organizarea unor recepţii, zile naţionale etc. Dacă la sfârşitul secolului al XIX-lea, în anul 1891, sunt în Galaţi 16 consulate, în 1927 vor fi 21! Veţi găsi şi fotografii ale clădirilor în care a activat corpul consular. Noi am lansat provocarea către cercetători, aceştia au un prilej să exploateze documentele”, a prezentat Adrian Pohrib.

Importanţa C.E.D. pentru ţara noastră a fost reliefată şi de dr. Henrich Baumann, istoricul specificând că „instituţia a avut rolul său asupra întăririi statului naţional român, C.E.D. activând exact în perioada formării statului modern. Reprezentanţele diplomatice activau, în fapt, un întreg univers comercial, dovadă fiind şi dezvoltarea Galaţiului şi Brăilei. Niciodată statul român n-a mai fost ce a fost atunci! De aceea, trebuie pusă în valoare febrila activitate diplomatică şi mai ales trebuie să gustaţi din aceste documente pe care altfel nu le vedeţi uşor!”.

Vernisată la Constanţa pe 9 iunie, de Ziua Internaţională a Arhivelor, expoziţia va fi menţinută la Casa Avramide până pe 22 septembrie, după care pleacă la Galaţi, ulterior la Brăila, epilogul având loc pe 31 octombrie, Ziua Arhivelor Naţionale.