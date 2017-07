Pe data de 12 august, caravana de teatru vine la Jurilovca și, între 19.00 – 21.00, oferă publicului de aici un spectacol cu intrare liberă.

„Caravana noastră este despre cunoaștere. Spunem de multe ori că știm cum sunt ceilalți, că-i înțelegem și că, de fapt, în toată frenezia asta, celălalt e vinovat. În cazul nostru, în cazul teatrului, spunem că spectatorul este cel care ar trebui să vină către noi și că din partea noastră ajunge creația. Ne permitem să ieșim din tiparul ăsta și să luăm problema în propriile mâini. Mergem cu spectacolele noastre vesele și amare în locuri în care teatrul pătrunde mai greu, locuri despre care nu știm foarte multe, dar pentru care avem o nestăvilită curiozitate. Și plecăm hai-hui să ne-o potolim”, spune Daniel Chirilă, manager proiect, regizorul pieselor din cadrul Tristory.

În total vor fi organizate zece spectacole de teatru în zece localități de graniță din România, în aproximativ 20 de zile, în perioada 21 iulie – 15 august 2017. După cum spun organizatorii, „Green-Frilensăr pe contour” pornește de la spectacolele trilogiei Tristory – Mălăieș în Călcăieș, Once Upon și Mioritza. Tristory sau trilogia emoțiilor tradițional neînchipuite reprezintă o poveste (Mălăieș în Călcăieș), un basm (Once upon) și-o baladă (Mioritza) transformate prin dramaturgia și regia lui Daniel Chirilă în spectacole de teatru pornind de la tradiții, obiceiuri, laitmotive sau mituri ale poporului român exploatate în context european.

Cele trei spectacole se adresează tuturor categoriilor de vârstă, în special publicului tânăr și se constitue într-o trilogie datorită originii surselor de inspirație; pentru Mălăieș în Călcăieș sursă fiind povestea Capra cu trei iezi, pentru Once upon – povestea Fata babei și fata moșneagului, iar pentru spectacolul Mioritza – sursă fiind balada Miorița.

Spectacolele au fost selectate la festivaluri ca Undercloud, Festivalul Național de Teatru Independent, Blue Theatre Constanța, Gala Hop, Festivalul de teatru nou Arad, SibiuPlays etc. De asemenea, spectacolul Mălăieș în Călcăieș scris de Daniel Chirilă a câștigat Premiul pentru dramaturgie în cadrul Maratonului național de teatru independent, București, 2014.