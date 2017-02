Dr. Emilia Stamate, Colegiul Medicilor din România, filiala Tulcea: „ Colegiul Medicilor din România este profund afectat de vestea decesului unuia dintre cei mai buni medici de familie din județul nostru, dr. Doina Isac. Am cunoscut-o pe doamna doctor Isac din primele zile în care a venit la Tulcea ca medic stagiar, ca fiind o persoană activă, profund implicată în rezolvarea problemelor nobilei profesii pe care a ales-o, aceea de medic pediatru. În calitate de coleg, am urmărit ascensiunea profesională a dr. Doina Isac pentru că a fost una dintre vocile reprezentative a medicilor de familie, ca președinte al Grupului Medicilor de Familie Tulcea. O familistă convinsă, o profesionistă de excepție, o bună colegă, apreciată de întreg corpul medical din Tulcea, care a adoptat-o și a respectat-o ca pe un om deosebit. Suntem alături de familia îndoliată. Sincere condoleanțe ! Dumnezeu să o odihnească în pace pe Doina! Așa se întâmplă, Dumnezeu îi alege pe cei mai buni să îi fie alături“.

Dr. Dumitru Vâlcu, Serviciul Județean de Ambulanță Tulcea: „O colegă minunată, o fost întotdeauna un bun sfătuitor, un bun profesionist, gata să ajute, cu un suflet și cu o mărinimie rară. A fost un exemplu pentru noi toți iar imaginea bunătății domniei sale va rămâne în inimile noastre permanent. Chiar acum, în primăvară, urma să organizeze un forum al medicilor de familie, pregătirile fiind destul de avansate. Avea o permanentă dorință de cunoaștere, era interesată de o pregătire profesională continuă alături de forurile naționale și internaționale“.

Dr. Cristea Jorj, Patronatul Medicilor de Familie: „Am colaborat cu doamna doctor Isac atât în cadrul Societății Naționale pentru Medicina Familiei, cât și al Patronatului Medicilor de Familie, făceam parte din aceleași comisii. Ne-am completat reciproc întotdeauna în organizarea mai multor evenimente. Vestea de sâmbătă ne-a lăsat fără grai… În astfel de momente cuvintele sunt de prisos. Condoleanțe familiei îndoliate!“



Dr. Constantin Ciureanu, medic de familie: „Ne cunoșteam de mai bine de 30 de ani, de când am venit în Tulcea. A fost un om extraordinar, a lucrat cu un entuziasm debordant și a dat tot ce a avut mai bun în ea. După o perioadă în care s-a dedicat exclusiv dispensarului școlar de la Spiru Haret și școlile arondate,în urmă cu 10-15 ani și-a continuat activitatea ca medic de familie la cabinetul propriu. Deși ieșise la pensie, avea o dorință permanentă de a se autoepăși, de a își îmbunătăți calitățile profesionale, era avidă de tot ce înseamnă cunoaștere. Și-a asumat acest rol de președinte al Grupului Medicilor de Familie din județul nostru, iar în această calitate organiza, în ultima perioadă, un simpozion pe teme specifice activității noastre. A fost un model pentru toți colegii, pentru pacienții ei, pentru elevii pe care i-a avut in îngririre. Dumneaei mai avea foarte multe de spus, deborda de energie, niciodată nu a dat înapoi. Este o pierdere foarte foarte grea pentru noi toți, pentru familia pe care o iubea atât de mult, pentru colegi, pentru pacienți… Dumnezeu să o ierte!“

Eugenia Vasile, Casa Județeană de Asigurări de Săntate Tulcea: „ Un medic deosebit, o voce a medicilor de familie care, cu siguranță, ne va lipsi nespus. Este greu să treci peste o astfel de tragedie și să o înțelegi… Coldoleanțe familiei! Dumnezeu să o odihnească în pace!“

Mihaela Nicolau, Direcția Județeană de Sănătate Publică Tulcea: „Ne pare nespus de rău pentru ceea ce s-a întâmplat, este o pierdere uriașă pentru lumea medicală tulceană! Condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să o ierte!“