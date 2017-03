Vineri dimineață, președintele Consiliu­lui Județean, Horia Teodorescu, a vizitat mai multe fabrici din județul nostru și a oferit mărțișoare doamnelor și domni­șoarelor.

„Așa cum bine știți, încă de la începutul primului mandat, în fiecare an, la începutul lunii martie, am organizat astfel de vizite în județ. Este o tradiție a noastră, a celor din Consiliul Județean Tulcea și sunt mândru că, iată, am plăcerea de a vă oferi și în acest an câte un mărțișor, simbol al primăverii”, le-a transmis președintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu doamnelor din județ.

Echipa Consiliului Județean Tulcea a ajuns la Greci (la două fabrici de confecții și un laborator de cofetărie), respectiv la Măcin (la fabricile de confecții textile, dar și la Spitalul Orășenesc Măcin).