În prima şedinţă a noului Guvern condus de Mihai Tudose a fost adoptată Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Ordonanţa cu nr. 50 din 30 iunie 2017 aduce o serie de modificări unor articole din legi ce vizează activitatea unor instituţii printre care şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Astfel, potrivit art. 4 din OG 50/30.06.2017 „Aliniatul 1 al articolului 4 din Legea 82/1993 cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi va avea următorul cuprins: Managementul rezervaţiei se realizează de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, denumită în continuare Administraţia Rezervaţiei, instituţie publică cu persona­litate juridică, finanţată de la bugetul de stat, aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului.”

În plus, în tot cuprinsul Legii 82/1993 sintagma „autoritate publică centrală pentru protecţia mediului” se înlocuieşte cu „Secretariatul General al Guvernului”.

Schimbarea adusă de Ordonanţa 50 din 30 iunie 2017 privind managementul Administraţiei Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a provocat reacţii diverse în plan local. Pentru unii schimbarea este consi­derată benefică, din moment ce se iese de sub umbrela unui minister, în timp ce pentru alţii această schimbare contravine unor angajamente şi convenţii de mediu. Vă prezentăm mai jos puncte de vedere obţinute ieri de la actori implicaţi direct sau indirect în activitatea Administraţiei Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

*

Deputat Lucian – Eduard Simion, fost guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”: „Această decizie a Guvernului României nu va afecta buna desfăşurare a proiectelor în curs. S-ar putea ca, prin noua măsură, lanţul de aprobări/autorizări/avizări să fie mai scurt, căci Administraţia Rezervaţiei trebuia să îndeplinească, la Ministerul Mediului, mai multe etape suplimentare. În consecinţă, trebuie urmărit modul în care va fi modificat statutul de reglementator al Administraţiei. Eu anticipez o deschidere mai mare a proiectelor pentru Delta Dunării”.

Deputat Anişoara Radu: „Trecerea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei din subordinea Ministerului Mediului în cea a Secretariatului General al Guvernului va avea efecte pozitive. În primul rând, absolut toate aprobările vor fi obţinute mult mai uşor; la Ministerul Mediului, procedura era mai lungă şi mai greoaie; la fel, modalităţile de accesare a fondurilor europene vor fi simplificate. În al doilea rând, guvernatorul va fi numit direct de premier, având rangul de secretar de stat: motivaţia salarială va fi una suplimentară. În al treilea rând, vor avea de câştigat – prin noua grilă de salarizare – şi angajaţii din cadrul aparatului propriu de specialitate al A.R.B.D.D.”.

Deputat George Şişcu: „Sper ca, prin aceste modificări, fondurile pentru proiecte să fie obţinute mai uşor. De asemenea, ar fi benefic pentru instituţie şi pentru Rezervaţie ca guvernatorul să fie un specialist din zona aceasta, un localnic care să ştie bine problemele reale din Delta Dunării. Lucrurile au mers mult mai bine când la conducerea A.R.B.D.D. s-a aflat un guvernator din Tulcea. În fine, finanţarea, prin S.G.G., va fi mai rapidă”.

Senator Eugen Teodorovici: „Am citit O.U.G. nr. 50, voi discuta cu primul – ministru. Măsura arată că Guvernul României acordă Administraţiei Rezervaţiei respectul şi importanţa cuvenite. Consider că va fi mult mai bine în ceea ce priveşte alocarea finanţărilor. Mă voi întâlni, de asemenea, cu guvernatorul, ca să vedem cum dăm drumul la proiectele privind decolmatarea şi, eficientizând activitatea instituţiei, cum evităm blocajele”.

Deputat Vasile Gudu: „Nu cred că este bine ceea ce se va întâmpla prin punerea în practică a prevederilor O.U.G. nr. 50/2017. Apreciez că era mai bine ca Administraţia să fie subordonată Minis­terul Mediului, responsablităţile legate de A.R.B.D.D. reveneau unor specialişti. Aşa, însă, nu ştiu cine se va putea ocupa cores­punzător, având în vedere problematica specifică şi volumul de activităţi, de la nivelul Guvernului României. Rămâne de văzut”.

Senator Ion Ganea: „Sunt mai multe aspecte de comentat. Este important că, prin trecerea la S.G.G., a fost scurtcircuitat traseul banilor. Pe de altă parte, este scos astfel din joc un partid: A.L.D.E. Cel mai important este că, în regim de urgenţă, trebuie elaborat şi aprobat un plan de investiţii/2017 pentru A.R.B.D.D., trebuie alocaţi bani pentru mediu & infrastructură. O spun în cunoştinţă de cauză, în calitate de membru al Comisiei permanente pentru Mediu”.

Virgil Munteanu, fost Guvernator al ARBDD: „Adoptarea OUG 50/2017 în 30.06.2017, în prima şedinţă a noului Guvern ridică câteva întrebări pe care aş vrea să le aduc în atenţia publicului cu câteva comentarii personale.

Prima dintre întrebări este: De ce a fost nevoie de o asemenea urgenţă şi preci­pitare, fără a se lăsa timp unor analize serioase a consecinţelor unei astfel de decizii? Precizez că ARBDD şi-a păstrat subordonarea faţă de Ministerul Mediului chiar şi în anul 2003, când Ministerul Mediului a fost desfiinţat, devenind un departament în cadrul Ministerului Agriculturii. Încă de la înfiinţare, ARBDD a avut două atribuţii principale: cea de administrator al domeniului public de interes naţional şi cea de autoritate de mediu. Dacă prima atribuţie ar putea fi acceptată să fie subordonată SGG, îndeplinirea celei de-a două atribuţii va ridica multe probleme. Sistemul naţional de monitorizare a factorilor de mediu şi de autoritate de mediu sunt integrate la nivel naţional, făcând parte din sistemul european administrat de Agenţia Euro­peană de Mediu. Să înţelegem că ARBDD, nemaifiind în subordinea Ministerului Mediului, îşi pierde şi funcţia de autoritate de mediu pe teritoriul său? Ar trebui să înţeleg ca evaluarea activităţii de management şi cea de autoritate de mediu a Administraţiei Rezervaţiei va fi făcută de SGG? Care este expertiza şi competenţa acestui departament al Guvernului în administrarea unei arii protejate, în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte? Există specialişti în cadrul SGG care să aibă viziunea şi competenţa privind Rezervaţia Biosferei Delta Dunării? Dacă tot se dorea o schimbare, poate ar fi fost mai potrivit ca ARBDD să fie subordonată Agenţiei Naţionale pentru Arii Protejate (din subordinea Ministerului Mediului)! În fine, OUG 50 a fost contrasemnată de ministrul Mediului, doamna Graţiela Gavrilescu. Presupun că doamna respec­tivă nu a ştiut nimic despre consecinţele unei astfel de decizii.”.

Octavian – Marius Popa, fost comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu, fost deputat (două mandate), actualmente comisar general adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu: „La prima vedere identific un aspect pozitiv. Majoritatea instituţiilor de control/mediu se află la Ministerul Mediului; de aceea, poate că e bine ca A.R.B.D.D. să se afle în coordonarea altei entităţi. Pe de altă parte, sper ca această măsură să nu aibă consecinţe negative în ceea ce priveşte finanţarea activităţilor de decolmatare, care se execută în baza unor programe. Cu trecerea Administraţiei în subordinea S.G.G., organele Ministerului Mediului pot să-şi desfăşoare mai bine acţiunile de control. Ca să nu mai spun că în perimetrul Rezervaţiei Biosferei inter-­ferau mai multe ministere, iar aici mă refer la Inspecţia Piscicolă, aflată la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”.

Tudor Cernega, primar al comunei Ceatalchioi: „E un pas spre normalitate şi cunoaşteţi punctul meu de vedere despre această instituţie. Nu doar de când sunt primar în Ceatalchioi, ci de când s-a înfiinţat această intituţie am avut senzaţia că omul nu doar că a fost pus, în interiorul acestei rezervaţii, pe ultimul loc dar s-a încercat, iar statisticile confirmă acest lucru, decimarea oamenilor din deltă. Populaţia deltei a scăzut dramatic din 1993 încoace iar acest lucru e o realitate. O altă realitate este creşterea numărului pelicanilor, apoi altă realitate este scăderea cotelor de peşte şi aşa mai departe.”

Ilie Petre, preşedintele ADI ITI Delta Dunării: „Nu pot face niciun fel de apreciere cu privire la această mutare, schimbare sau ce este ea. Important pentru noi este ca planul de măsuri şi planul de intervenţii la care am lucrat în ultimii ani să nu fi fost în zadar şi actualele fişe de proiecte să se concretizeze pe actuala perioadă de finanţare europeană. Că nu mai este la Mediu şi că trece la Secretariatul General al Guvernului, pentru mine contează mai puţin în momentul de faţă. Poate peste o lună sau peste un an voi putea aprecia această schimbare ca fiind una benefică sau dimpotrivă, dar acum e prematur”.

Dan Verbina, preşedinte Federaţia Organizaţiilor Producătorilor de Peşte: „În anul 1993 când s-a adoptat legea de înfiinţare a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, eram deputat şi chiar am lucrat la elaborarea legii. După mai bine de două decenii am ajuns să regret că am fost iniţiator al unei astfel de legi şi asta pentru că instituţia aceasta nu a adus nimic bun pentru oamenii deltei. Despre această schimbare de stăpân nu am prea multe ce să comentez. Vom vedea peste o lună, peste un an sau peste zece ani dacă a fost o măsură bună, dar mai rău, cred eu şi nu sunt singurul, nu are cum să fie”.

Daniel Iluşcă, preşedintele Asociaţiei Patronatului din Turism Delta Dunării: „Orice Guvernator ar fi fost la ARBDD, oricât de priceput şi bine intenţionat ar fi fost, tot legat de mâini ar fi fost atâta vreme cât era un ordonator secundar de credite aflat în subordinea Ministerului Mediului. Oare nu e ciudat că acest mecanism de finanţare europeană ITI Delta Dunării nu are principal aplicant ARBDD? Cum este posibil ca la acest moment ARBDD să nu aibă niciun proiect pe acest instrument de finanţare?”

Eugen Ion – Președinte al Filialei Județene Tulcea ACoR: „Din punctul meu de vedere, trecerea ARBDD în subordinea Secretariatului General al Guvernului poate reprezenta un pas necesar și binevenit în normalizarea activității acestei instituții – o schimbare pozitivă care, îmi exprim încrederea, va ajuta în primul rând la schimbările legislative ce se cer în Delta Dunării, pentru a corecta vidul legislativ existent în anumite domenii ce privesc administrarea acestui teritoriu. Spun asta pentru că, indiferent dacă vorbim de pescari, de mediul de afaceri, de societatea civilă sau de administrația publică din teritoriul Rezervației, nemulțumirile la adresa modului de funcționare a instituției au fost până acum foarte evidente, și sper ca, prin trecerea în subordinea SGG, ARBDD să devină cu adevărat o entitate care, îndeplinind obiectivul general de protejare a valorilor naturale ale acestui areal, să manifeste deschidere și să vină cu adevărat și în sprijinul oamenilor și al comunităților din Delta Dunării”.

Guvernatorul ARBDD, Mălin Muşetescu, a revenit abia ieri dintr-o delegaţie oficială în Croaţia. Punctul său de vedere cu privire la acestă modificare va fi exprimat în următoarele zile.